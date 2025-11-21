Blue Origin desafía a SpaceX y anuncia las mejoras para su cohete que nos llevará a la Luna como especie

La empresa estadounidense Blue Origin ha anunciado una ambiciosa serie de mejoras en el sistema de propulsión para su cohete estrella, New Glenn , junto con los planes para desarrollar un modelo "superpesado" de mayor tamaño.Con todo ello, la compañía busca competir directamente con el dominio que SpaceX en el sector espacial comercial.

La firma asegura que las mejoras aumentan el empuje de los motores, optimizan la reutilización del primer estadio y preparan el vehículo para misiones más exigentes, especialmente las destinadas a la Luna. Esto permitirá transportar cargas más pesadas, reducir costes operativos y abrir la puerta a misiones de exploración profunda.

New Glenn se actualiza para competir en la carrera espacial

Según Blue Origin, el primer tramo ofrecerá un empuje mayor gracias a ajustes en los motores BE-4, mientras que el segundo incorpora motores BE-3U modificados para elevar su rendimiento. El empuje total del primer estadio pasa de 3,9 a 4,5 millones de libras-fuerza, y el de la segunda etapa aumenta de 320.000 a 400.000 lbf.

En paralelo, Blue Origin desarrolla el New Glenn 9×4, una versión “superpesada” que sumará nueve motoresBE-4 en el primer estadio y cuatro BE-3U en el segundo. También contará con una cofia de 8,7 metros de diámetro, un tamaño que encaja con cargas más voluminosas y ambiciosas.

La empresa sostiene que este modelo podrá llevar más de 70 toneladas métricas a órbita baja, más de 14 a órbita geoestacionaria y más de 20 toneladas en una trayectoria translunar. Son cifras que, sobre el papel, lo colocan en un rango muy cercano al de los lanzadores más grandes del sector.

Pero la intencionalidad de avance de la empresa de Jeff Bezos no solo se limita a superar a Musk en la carrera espacial, en una imagen compartida en X por el CEO de Blue Origin Dave Limp, nos confirma que el cohete es más largo que el cohete Saturno V, el que llevó a los astronautas a la Luna durante la misión Apolo 11 de la NASA.

Tanto SpaceX como Blue Origin buscan un hueco en los futuros proyectos lunares de la NASA. Y la hoja de ruta de Bezos va en esa dirección: la compañía quiere lanzar su módulo lunar no tripulado en 2026, un paso decisivo para ganar presencia en esta nueva etapa de la exploración espacial.