Bond, todo Bond, se va de Prime Video

Mientras esperamos a que Amazon se decida a nombrar al próximo James Bond y sucesor de Daniel Craig, aunque nos conformamos con que no siga vapuleando el legado de Ian Fleming así como de quienes tuvieron en sus manos la licencia antes, se nos ocurren dos planes relacionados con 007 casi igual de interesantes, pero solo uno de ellos tendrá fecha de caducidad.

El primero es, cómo no, leer las novelas y relatos cortos del escritor, periodista y oficial de inteligencia británico que inspiraron la famosa saga de filmes, siendo el segundo, como os estaréis imaginando, ver precisamente dichas cintas, algo que actualmente solo podemos hacer en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon.

Hasta la vista, Bond

Si optamos por lo segundo, deberemos darnos prisa, no obstante, pues pese a que Amazon, a través de su división Amazon MGM Studios ha asumido el control creativo de la franquicia y prepara la conocida hasta ahora simplemente como Bond 26, no tardará en retirarlas de su biblioteca.

Así, a partir del 1 de diciembre del presente año, siendo el 30 de noviembre el último día para verlas, todas las películas de James Bond desaparecerán del streaming, al menos hasta que Amazon, a través de Prime Video, decida incluirlas de nuevo en su servicio, como ya ha hecho en más de una ocasión.

Todo lo que se va

Eso incluye absolutamente toda la etapa oficial de EON Productions, desde la llegada de Sean Connery en los años sesenta hasta la despedida de Daniel Craig en 2021. A modo de recordatorio, estas son las 25 entregas que abandonan Prime Video:

Arrancamos con la etapa clásica de Sean Connery: Agente 007 contra el Dr. No, Desde Rusia con amor, James Bond contra Goldfinger, Operación Trueno,Solo se vive dos veces y Diamantes para la eternidad. A ello se suma la única aventura de George Lazenby, Al servicio secreto de Su Majestad.

Le sigue la larga etapa de Roger Moore: Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó, Moonraker, Solo para sus ojos, Octopussy y Panorama para matar. Después, la etapa más breve de Timothy Dalton: 007: Alta tensión y Licencia para matar; no son las más recordadas pero tienen su aquel.

Llegamos así a la época moderna, con el Bond noventero de Pierce Brosnan en GoldenEye, El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día y finalmente, la reinterpretación más actual de Daniel Craig: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y Sin tiempo para morir.

Una colección que, por suerte, todavía puede verse al completo durante los últimos compases de noviembre, pero cuyo paradero posterior queda en manos de las futuras rotaciones del catálogo de Amazon.