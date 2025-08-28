Tecnología
La cámara perfecta para cada recuerdo: el móvil de Xiaomi que necesitas según la historia que quieras contar
La cámara de nuestro móvil se ha convertido en mucho más que un simple sensor. Es la herramienta con la que escribimos nuestra vida. Y al igual que no hay dos historias iguales, no todas las cámaras sirven para contar lo mismo
Si abres la galería de mi smartphone, encontrarás un mosaico caótico que, en realidad, cuenta la historia de quién soy. Hay fotos de paisajes espectaculares de los muchos viajes que tengo la suerte de hacer por mi trabajo, imágenes de comidas con amigos, retratos de mi familia, vídeos de conciertos... Cada imagen es un pequeño fragmento de un recuerdo, un momento capturado para siempre. Y para cada uno de esos momentos, he necesitado una cámara diferente: una que fuera versátil y potente, otra que fuera rápida y creativa, y quizá una que fuera, simplemente, fiable.
✕
Accede a tu cuenta para comentar