CarPlay en un Tesla: lo que parecía imposible está a punto de hacerse realidad

Aunque la compatibilidad de CarPlayestá muy extendida y cada vez son más las marcas que lo han integrado, lo cierto es que hay pesos pesados dentro del sector automovilístico como General Motors, Rivian o Tesla que se niegan a permitir la entrada del sistema de Apple en sus coches. Aunque estas tres marcas siempre han sido las más reticentes, es posible que la última haya cambiado su visión al respecto.

De acuerdo con la información que ha compartido Mark Gurman en Bloomberg, la compañía de Elon Musk estaría reconsiderando su postura y es posible que, a finales de este mismo año, CarPlay sea compatible con los coches Tesla. La compañía siempre había apostado por su propio sistema para la navegación y el entretenimiento, y esa era la principal razón para no querer abrirse a terceros.

Se acabó la espera: pronto podrías disfrutar de CarPlay de Apple en tu Tesla

Lo más interesante de todo es que no solo se trata de un cambio de paradigma, sino que Tesla ya está probando la integración de CarPlay en sus vehículos. Eso sí, la mala noticia es que se trataría de la versión estándar y no de la Ultra, que está más pensada para automóviles de este tipo. El informe también detalla que sería una integración en forma de ventana, por lo que no ocuparía toda la pantalla.

Será curioso ver esta integración que propone Tesla, ya que CarPlay suele sustituir al sistema que lleve el coche por defecto, ocupando la pantalla por completo. Aunque Tesla siempre se ha negado a integrar CarPlay, lo cierto es que su compatibilidad con aplicaciones de Apple es muy amplia, al integrarse con Apple Music, Apple Podcasts, la app de Atajos o contar con apps propias para el iPhone y el Apple Watch.

No se sabe cuál es la razón de este cambio de mentalidad por parte de Tesla, pero lo cierto es que a los usuarios también les gusta usar CarPlay y la versión estándar es la más popular. Las ventas de Tesla en Estados Unidos han ido a la baja durante los últimos meses y, teniendo en cuenta que el iPhone es el más vendido en el país, podría ser una buena forma de remontar.

Ahora solo falta la confirmación por parte de Tesla, pero parece bastante seguro que los dueños de algún vehículo de la marca podrán disfrutar de CarPlay antes de que finalice el año. Si Tesla acaba integrando el sistema de navegación de Apple, es posible que otras compañías reticentes a hacerlo se sumen, aunque para eso habrá que esperar.