Caso cerrado: este es el biopic musical más grande de todos los tiempos, y lo protagoniza el actor del momento

Recuerdo perfectamente el verano de 2022, cuando le dije a mi mejor amigo de ir al cine y, aunque es un poco reacio a ver películas en versión original, curiosamente aceptó. En casi tres horas, solo interactuamos para preguntarnos en varias escenas: "¿Son imágenes de archivo, no? Tiene que ser él de verdad" Y no, el rey del rock no estaba por ningún lado: en todas era Austin Butler, quien dejó a todos los presentes en la sala completamente fascinados.

Baz Luhrmann, director de la película, ya demostró en la mítica Moulin Rouge! y en El Gran Gatsby con Leo DiCaprio que no se conforma con hacer una biografía al uso, así que no esperes ver el típico biopic. En lugar de hacer un repaso cronológico por la vida de Elvis Presley, convierte la historia en un espectáculo musical que se mueve entre la tragedia y el delirio. Y todo cobra sentido gracias al impecable trabajo de su actor protagonista, que llegó a perder su propia voz durante meses, y fueron muchos los críticos que coincidieron en que -sin desmerecer el trabajo (y la reaparición) del gran Brendan Fraser en La ballena- Butler merecía haber ganado el Oscar. De hecho, hasta Priscilla Presley llegó a decir que su interpretación le "había roto el corazón" por lo real que parecía.

Austin Butler ES Elvis Presley en su biopic

La película arranca con los humildes orígenes de Elvis Presley (Austin Butler) en Tupelo y su juventud en Memphis, donde el contacto con la música gospel y el rhythm and blues afroamericano despierta su pasión por la música. En ese camino, pronto se cruza el astuto y ambiguo coronel Tom Parker (Tom Hanks), quien ve en aquel chico un diamante en bruto capaz de revolucionar la industria musical. Muy pronto, el magnetismo de Elvis sobre el escenario -por su carisma, su impresionante voz y sus rebeldes movimientos de caderas- despierta la histeria de los jóvenes y el rechazo de los más conservadores, convirtiéndolo en una figura de choque cultural y en el rostro de una nueva era en Estados Unidos

A partir de ahí, la cinta recorre los grandes hitos de su meteórica carrera, desde sus primeras giras nacionales y el servicio militar en Alemania hasta el legendario 68 Comeback Special y los espectáculos multitudinarios en Las Vegas, pero también nos muestra al hombre detrás del mito. Al margen de la compleja dependencia emocional y profesional de Parker, vemos la relación con su esposa Priscilla Presley (Olivia DeJonge), la presión de la fama y los excesos. La narración se articula como un espectáculo grandioso, pero también como un retrato de un hombre atrapado entre el amor del público y las cadenas de una industria que terminó cobrándole un precio demasiado alto: su muerte el 16 de agosto de 1977, a la edad de 42 años.

Claro que sí, estamos hablando de 'Elvis', el que para mí es el mejor biopic de una leyenda de la música que se ha hecho hasta ahora. Dura 2 horas y 39 minutos, pero a muchos nos hubiera gustado que fuera eterno. Si todavía no la has visto, por suerte tienes varias opciones para hacerlo en streaming: se encuentra disponible en Netflix, Movistar Plus+ y HBO Max.