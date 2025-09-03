Nueva temporada
Con cautela, pero un actor de 'Alien: Planeta Tierra' ya menciona explícitamente una segunda temporada
¿Habrá temporada 2 de la nueva serie de Alien? Probablemente, pero todavía no se ha confirmado nada, aunque ya hay quien tiene cierta información
Casi se acaba de estrenar la serie, algo que sucedió el pasado 12 de agosto en exclusiva en Disney+, y ya estamos ansiosos por ver una segunda temporada, y eso que Alien: Planeta Tierra todavía está a unas semanas de concluir su primera tanda de episodio, pues hasta el 23 de septiembre no veremos el octavo y último episodio de su temporada 1.
Pero como la calidad le acompaña, tanto en lo visual como si hablamos de guion, con esa lucha entre facciones, los nuevos sintéticos, etc., no podemos sino preguntarnos si tendremos la suerte de ver más de ella, y parece que así será.
No es solo que el creador y showrunner de Alien: Planeta Tierra, Noah Hawley, haya confirmado que la serie está diseñada para tener múltiples temporadas, algo que parece depender, como todo en este mundillo, de su éxito comercial, el cual ahora mismo parece bastante asegurado, sino que uno de sus protagonistas ya se ha atrevido a hablar de una hipotética segunda entrega.
Hay quien ya sabe cosas
Se trata de Babou Ceesay, el actor británico que interpreta a Morrow, un humano mejorado o cyborg, cuya historia quedó mucho más clara en el episodio 5, ya disponible en la plataforma. A partir de ahora vienen spoilers menores.
En una entrevista con Variety, Ceesay explicó cómo fue dar vida a un personaje marcado por el dolor y la contradicción entre su parte humana y su lado más mecánico (algo que se puede ver en el capítulo en cuestión), e incluso relató que la actriz que interpreta a su hija en pantalla es en realidad su propia hija, lo que le dio un peso emocional inesperado a la filmación. También habló de las influencias estéticas de la saga, reconociendo que los actores llegaron a sentirse como en el mismísimo Nostromo de Alien.
Lo más llamativo llegó al final de la conversación. Preguntado por si sabía algo más allá de la primera temporada, Ceesay afirmó tener "una idea de lo que ocurre al comienzo de la temporada 2, si llegamos a tener una segunda temporada. Y va a ser épico". Un testimonio que, aunque no constituye una confirmación oficial, sí evidencia que Hawley ya ha compartido con los actores algunas líneas de lo que vendría después.
✕
Accede a tu cuenta para comentar