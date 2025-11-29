Tu cerebro “siente” lo que ve: así lo ha demostrado el análisis neurocientífico de dos películas de Hollywood

Nuestro cerebro hace mucho más que interpretar lo que vemos: puede recrear físicamente lo que sienten otras personas. Un equipo internacional de neurocientíficos ha demostrado que, al observar acciones o emociones ajenas, se activan regiones cerebrales asociadas con el tacto y, para mostrarlo, los investigadores usaron escenas de películas de Hollywood como La red social (2010) y Origen (2010), revelando cómo la visión y el tacto comparten un lenguaje común en nuestra mente, lo que abre nuevas posibilidades para comprender la empatía, los trastornos del desarrollo y hasta la interacción con la IA.

En lugar de los experimentos tradicionales con estímulos simples, los científicos sumergieron a los participantes en narrativas cinematográficas complejas. Mientras veían los fragmentos de las películas, los voluntarios eran monitorizados mediante resonancia magnética funcional (fMRI). Los resultados mostraron que la actividad cerebral no se limitaba a las áreas visuales, sino que se extendía a las regiones vinculadas con el tacto y la sensación corporal. Esa reacción instintiva de “hacer una mueca” ante ciertas escenas refleja un proceso neuronal real.

El fenómeno se concentró en la corteza somatosensorial, que contiene mapas del cuerpo capaces de localizar el origen de las sensaciones, y al analizar los datos, los investigadores encontraron ocho mapas casi idénticos en la corteza visual. “No encontramos uno ni dos, sino ocho mapas sorprendentes en la corteza visual”, explicó Tomas Knapen, autor principal del estudio, demostrando que la vista y el tacto están profundamente conectados en la forma en que el cerebro organiza la información sensorial.

Cómo la visión se traduce en sensación física

Cada mapa cumple funciones específicas: algunos identifican partes del cuerpo, otros procesan su posición o movimiento, puesto que juntos permiten que el cerebro transforme lo que vemos en experiencias físicas internas, explicando por qué sentimos dolor o incomodidad al observar acciones ajenas, o por qué un gesto en pantalla puede provocar una respuesta corporal inmediata.

El hallazgo también tiene implicaciones prácticas en tanto facilitaría comprender cómo la visión activa el tacto podría mejorar tratamientos para el autismo y diseñar interfaces cerebro-computadora más intuitivas. Además, podría inspirar sistemas de IA que integren respuestas sensoriales, añadiendo una dimensión “corporal” actualmente ausente en muchos modelos de aprendizaje automático.

El estudio demuestra que la empatía no es solo un sentimiento: es un proceso físico que refleja cómo vivimos lo que observamos en cada escena intensa en el cine, desde un salto al vacío hasta un gesto sutil, activa un diálogo interno entre la vista y el tacto.