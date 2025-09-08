Charlie Sheen al desnudo: Netflix estrena el polémico documental donde se enfrenta a sus adicciones, al VIH y a su propio mito

Septiembre empezó con Miércoles volviendo a hacer de las suyas... y no, no hablamos del día que parte la semana en dos. Tras el regreso de la serie más gótica de Netflix, la plataforma presenta un menú de estrenos de lo más variado: desde Charlie Sheen, eterno protagonista de Dos hombres y medio, sacando los trapos sucios de su vida en un documental que promete acaparar titulares, hasta una miniserie de true crime mexicana que ficciona el caso real de las "Poquianchis". La fantasía épica también tiene su espacio con la segunda temporada de 'Rey lobo', y si lo tuyo son las historias de amor, ahí tienes a una chica Disney, Miranda Cosgrove, en una comedia romántica que seguramente entre en el top 10 de películas más vistas.

Las novedades de Netflix de esta semana (del 8 al 14 de septiembre)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes de las que consideramos más interesantes, te dejamos un resumen de las 12 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Netflix:

La venganza de Analía (Temporada 2) - lunes 8 de septiembre

- lunes 8 de septiembre Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul - lunes 8 de septiembre

- lunes 8 de septiembre Las muertas - miércoles 10 de septiembre

- miércoles 10 de septiembre aka Charlie Sheen - miércoles 10 de septiembre

- miércoles 10 de septiembre Diario de una chica experta en desastres de amor - jueves 11 de septiembre

- jueves 11 de septiembre Beauty in Black (Temporada 2) - jueves 11 de septiembre

- jueves 11 de septiembre Academia de villanos - jueves 11 de septiembre

- jueves 11 de septiembre Rey lobo (Temporada 2) - jueves 11 de septiembre

- jueves 11 de septiembre El otro París - viernes 12 de septiembre

- viernes 12 de septiembre Tú y todo lo demás - viernes 12 de septiembre

- viernes 12 de septiembre Las maldiciones - viernes 12 de septiembre

- viernes 12 de septiembre La bella y Bester - viernes 12 de septiembre

Las muertas

En el México de los años 60, las hermanas Arcángela y Serafina Baladro -conocidas como "Las Poquianchis"- lograron lo impensable: levantar un imperio de prostíbulos sostenido por una red de favores políticos, policías comprados y silencios cómplices. Estas matriarcas, tan temidas como respetadas, eran capaces de sobornar autoridades, manipular jueces y amedrentar periodistas bajo la fachada de unas simples mujeres empresarias. Lo que a ojos de muchos parecía un negocio próspero y bien llevado, en realidad escondía una red de trata de mujeres engañadas, castigos brutales a quienes intentaban huir y desapariciones que convirtieron su historia en uno de los capítulos más oscuros de la memoria criminal del país.

La miniserie consta de 6 capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del miércoles 10 de septiembre.

aka Charlie Sheen

Conocido tanto por su talento como por sus excesos, Charlie Sheen fue durante años la estrella mejor pagada de la televisión gracias a Dos hombres y medio. Pero detrás de los focos se escondía un torbellino de adicciones, escándalos sexuales y declaraciones públicas que lo convirtieron en el "enfant terrible" de Hollywood. El documental aka Charlie Sheen repasa ese viaje que va de la cima a la caída libre, y lo hace con el propio actor como narrador en primera persona, después de siete años sobrio: habla abiertamente del dinero que llegó a gastar en drogas y escorts, de las batallas legales con sus exmujeres, de cómo perdió trabajos millonarios por su comportamiento y de su diagnóstico de VIH.

El documental consta de 2 capítulos, con una duración aproximada de 90 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del miércoles 10 de septiembre.

Rey lobo (Temporada 2)

Un día, el joven Drew Ferran descubre que no es un plebeyo más, sino el último descendiente de la antigua dinastía de hombres lobo que gobernaba Lyssia. Y, de la noche a la mañana, pasa de esconderse en establos a cargar con el destino de todo un reino. Sin embargo, su herencia no solo le otorga poderes que apenas entiende, sino también una lista interminable de enemigos dispuestos a aniquilarlo: las casas rivales de los felinos, los complots de los nobles humanos y los cazadores que lo persiguen como si fuera una bestia.

En esta nueva entrega, Drew ya no puede limitarse a sobrevivir: debe reclamar el trono que le arrebataron los Señores León, una familia tan brutal como influyente. Mientras reúne un ejército de aliados improbables -desde manadas de lobos hasta clanes humanos descontentos-, se enfrenta al reto de aprender a mandar sin convertirse en el mismo tirano al que combate. Entre batallas sangrientas, intrigas palaciegas y alianzas que se rompen en cuestión de horas, Drew empieza a sentir el peso de la corona. Además, el destino lo empuja a elegir una reina, una decisión que amenaza con dividir a los suyos y abrir la puerta a nuevas traiciones.

Esta temporada consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del jueves 11 de septiembre.

El otro París

Dawn (Miranda Cosgrove), una artista llena de sueños, entra en un reality creyendo que el premio la llevará a París... y aterriza en un lugar con el mismo nombre, pero se trata de un polvoriento pueblo de Texas. Su plan es sabotearse para ser eliminada y volver a casa lo antes posible, hasta que aparece Trey McAllen (Pierson Fodé), un vaquero guapo y testarudo que le hace replantearse qué significa de verdad enamorarse. Entre cámaras indiscretas y desafíos absurdos, Dawn se ve atrapada en un torbellino de rivalidades con su compañera de habitación (Madison Pettis), veteranos que manipulan las reglas a su favor y concursantes dispuestos a convertir cada gala en un espectáculo dramático.

La película tiene una duración de 1 hora y 45 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 12 de septiembre.