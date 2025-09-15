Ni ChatGPT ni WhatsApp: esta es la nueva aplicación más descargada en el iPhone ahora mismo

Tradicionalmente, la aplicación gratuita más descargada de la App Store, la tienda de apps y juegos de los iPhone, solía ser o bien un cliente de mensajería como WhatsApp o Telegram, o bien una red social como Instagram,TikTok o X (la antigua Twitter), pero en los últimos tiempos este puesto está ocupado por los chatbots de Inteligencia Artificial (IA).

Así, si a mediados de este año 2025, ChatGPT se convirtió en la aplicación más descargada en los iPhone, ahora una de sus grandes rivales le acaba de robar el puesto y esa no es otra que Gemini, el chatbot de IA de la gran G.

Gemini es la app gratuita más descargada en la App Store gracias a Nano Banana

Como nos confirman desde el medio 9to5Google, desde el pasado viernes, Gemini se ha convertido en la aplicación gratuita más descargada en la App Store de Apple en EE. UU, superando a ChatGPT que desciende hasta la segunda posición y a Threads, la red social de Meta, que cierra el podio situándose en el tercer puesto.

Sin lugar a dudas, el motivo por el que Gemini ocupa el primer puesto de apps más descargadas de la App Store en Estados Unidos es el lanzamiento de Nano Banana, el nuevo modelo de edición de imágenes de Google, el cual ha conseguido que más de 10 millones de personas se instalen Gemini por primera vez y que ya ha demostrado su valía al ser utilizado para crear el primer anuncio publicitario emitido en España hecho 100 % con IA.

Estas son las 12 apps gratuitas más descargas en la App Store del iPhone en EE. UU Propio

El gran éxito de este nuevo modelo de edición de imágenes de Google radica en que es capaz de mantener la similitud y coherencia entre imágenes, cambiar el estilo de una imagen, añadir objetos o personajes a una fotografía y restaurar fotografías antiguas conservando su esencia original.

Actualmente, con el plan gratuito de Nano Banana puedes generar o editar hasta 100 imágenes al día, una cifra que se multiplica por 10 si tienes contratado su plan de pago que cuesta 19,99 dólares al mes.

Tal como puedes apreciar en la imagen que te dejamos un poco más arriba, dentro del "top ten" de aplicaciones gratuitas más descargadas en la App Store para iPhone en los Estados Unidos encontramos a la app de Netflix en el quinto puesto, a la aplicación de búsqueda de Google en el séptimo peldaño y a la app de X en la novena posición.

Asimismo, en otras regiones como Canadá o el Reino Unido, Google Gemini es la segunda app gratuita más descargada en la App Store para iPhone.