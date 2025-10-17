El chip M5 solo acaba de empezar: Apple planea llevarlo a todos sus Mac en 2026

Apple ha lanzado recientemente los nuevos MacBook Pro y iPad Pro con chip M5, una nueva iteración de Apple Silicon que llega para dotar a estos equipos de mucha más potencia y, sobre todo, mejorar su GPU. Tanto el iPad Pro como el MacBook Pro se pondrán a la venta de forma oficial el próximo 22 de octubre, pero esto es solo el comienzo.

Estos dos nuevos dispositivos no serán los únicos que incorporen el chip M5, ya que el año que viene llegarán otros modelos de Mac con dicho procesador en su interior, como el MacBook Air. Además, según ha indicado Mark Gurman en su último reporte, Apple también estaría desarrollando tanto el Mac Studio como el Mac mini con procesadores M5.

Un procesador M5 que se extenderá por toda la gama Mac

Gurman señala que el próximo Mac en recibir el procesador M5 será el MacBook Air, su portátil más popular. Esta actualización se produciría a principios del año que viene, posiblemente en marzo, tal y como ocurrió este año. Pero eso no es todo: parece que la compañía también estaría trabajando en un nuevo MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max para esa misma época.

Sin embargo, la actualización del MacBook Pro que llegará a comienzos del próximo año no será la gran renovación que está por venir. Todo apunta a que Apple prepara una nueva generación del MacBook Pro con pantalla OLED táctil, un diseño más fino y el futuro chip M6. En este caso, se espera que llegue a finales de 2026 o principios de 2027.

En cuanto al MacBook Air, no se esperan grandes cambios. La mayor renovación de los últimos años llegó en 2022, cuando Apple lanzó un modelo con pantalla de 15 pulgadas. Eso sí, se rumorea que en 2027 podrían llegar mejoras en la pantalla y algún cambio de diseño, aunque por el momento son solo especulaciones.

Por último, el analista sugiere que Apple también estaría desarrollando un nuevo Mac Studio, que llegaría con versiones más potentes del chip M5, y un Mac mini que incorporaría los procesadores M5 y M5 Pro. Es posible que ambos modelos se lancen a finales del próximo año, ya que Apple no suele actualizar estos equipos con tanta frecuencia como sus portátiles.