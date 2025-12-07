El coche del futuro ya está aquí… y se conduce con la mente

En la secuela de Wall Street, Gordon Gekko recoge sus pertenencias al salir de prisión. Entre ellas, un teléfono móvil gigante, del tamaño de una caja de zapatos, un fósil tecnológico que nos recuerda cómo el cine sirve para marcar fechas de las distintas épocas.

Pero a veces ocurre lo contrario, y es que la ciencia se inspira en la ficción para adelantarnos el futuro. Eso es lo que ha sucedido con Avatar y Pandora. El mundo creado por James Cameron, la exitosa secuela, ha servido de inspiración para diseñar un prototipo que parece sacado de la gran pantalla: el Vision AVTR.

Del cine al coche del futuro

Un coche eléctrico futurista, sin volante, fabricado con materiales sostenibles, capaz de recorrer más de 700 kilómetros y, lo más sorprendente, conectado a las ondas cerebrales del conductor. Sus ruedas recuerdan a los dientes de león flotando en el aire en la película.

Su mando de control se parece más al de una consola que coche. Y su movimiento lateral, como el de un cangrejo, rompe con todo lo que conocemos de la conducción tradicional.

El cuadro de mandos tampoco es convencional: tiene una pantalla integrada en el salpicadero que responde a gestos o incluso a la mente del usuario, gracias a unos electrodos que permiten controlar el sistema de entretenimiento tras una calibración inicial.

La batería de grafeno es compostable y prescinde de minerales raros. Con cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, este vehículo del futuro promete una autonomía de 700 kilómetros.

Además, incorpora placas solares en la carrocería, dispuestas en alerones móviles que recuerdan a las escamas de un reptil. Estas no impulsan el coche, pero sí alimentan sus sistemas internos, optimizando el consumo energético.

El Vision AVTR es un prototipo futurista, pero no está solo.Y es que en paralelo, empresahs como Lightyear Motors trabajan en propuestas más realistas.

Su modelo Lightyear One, lanzado en 2022, integra cinco metros cuadrados de paneles solares en la carrocería. Con ellos, añade hasta 70 kilómetros de autonomía diaria sin necesidad de recarga.

Es decir, en condiciones óptimas, puede funcionar semanas o incluso meses sin enchufarse. El Lightyear One también apuesta por baterías de litio más ligeras, aerodinámica optimizada y frenado regenerativo.

Entre la fantasía de Pandora y la sostenibilidad de los paneles solares, el coche del futuro empieza a tomar forma. Quizá dentro de unos años conducir ya no signifique girar un volante, sino pensar el destino hacia dónde queremos ir.