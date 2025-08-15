Para mí, se come a 'Los Bridgerton' y casi nadie la conoce, pero está en streaming y es perfecta para estas vacaciones

En el mundo de las series históricas, hay producciones que huelen a libro de texto y otras que se atreven a ensuciarse las manos. Y esta pertenece, claramente, al segundo grupo: tiene el descaro de 'The Great' y la mala leche calculada de 'Los Tudor', pero con un punto todavía más venenoso. Su corte francesa del siglo XVI no es un escenario solemne, sino un tablero de estrategias donde las alianzas se rompen demasiado rápido y cada sonrisa puede esconder una trampa.

Estrenada hace tres años por Starz, la serie conquistó rápido a la crítica: 100% de aprobación en Rotten Tomatoes y buenas valoraciones en la exigente plataforma de FilmAffinity, donde además entra dentro de su ranking con las mejores series de 2022. Si eres fan de la ironía, te va a gustar, y si te gusta ver cómo se desmontan los clichés de género, todavía más. Una cosa curiosa es ver cómo todos los personajes hablan un perfecto inglés británico, salvo Diane de Poitiers, que luce un acento francés impecable. Entre miradas a cámara, humor negro y conspiraciones constantes, no es una serie para ver distraído: aquí todo el mundo trama algo.

Cómo una huérfana italiana se convirtió en la estratega más temida de Francia

Nos lleva al corazón de la corte francesa del siglo XVI para seguir el ascenso de Catalina de Médici, una joven huérfana de origen italiano que, por obra de un matrimonio pactado por su tío, el papa Clemente VII, se ve unida al futuro rey Enrique II. Desde su llegada, se enfrenta a un entorno que la desprecia por su origen y que está plagado de intrigas políticas, tensiones religiosas y una monarquía en constante inestabilidad. La serie retrata su evolución de muchacha vulnerable a estratega implacable, capaz de influir en el destino de Francia durante décadas. Basada en la biografía de Leonie Frieda, combina drama histórico con un enfoque feminista que subraya la ambición, la inteligencia y la capacidad de supervivencia de Catalina en un mundo gobernado por hombres.

La narración alterna el presente y el pasado a través de flashbacks en los que una Catalina madura (Samantha Morton) cuenta su historia a una joven sirvienta llamada Rahima, rompiendo la cuarta pared para hablar directamente al espectador. Con humor negro, guiños de música rock y diálogos contemporáneos, se aleja de la rigidez habitual del género para ofrecer un retrato más fresco y audaz. No hay una Catalina idealizada ni un monstruo sin redención: aquí es una gobernante calculadora que, en una Francia rota por guerras y disputas religiosas, supo maniobrar para proteger su dinastía y asegurarse un lugar eterno en la historia.

Efectivamente, estamos hablando de 'La reina serpiente'. Esta serie, que a día de hoy solo se encuentra disponible dentro del catálogo de Movistar Plus+, es una joya de 2 temporadas y 16 capítulos. Cada uno tiene una duración aproximada de 55 minutos, así que es carne de maratón de fin de semana.