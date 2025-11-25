Se come a ‘Pluribus’ y consigue emocionarte en cada capítulo con esta serie disponible en exclusiva en Movistar Plus+

Pluribus está siendo la serie del momento y doy fe de ello porque la estoy siguiendo y es, sin duda, una de las series del año. El creador de Breaking Bad y Better Call Saul lo volverá a hacer, pero con un título de ciencia ficción muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, creo que hay una serie que te puede gustar mucho más.

No es de ciencia ficción, pero su historia te emocionará en cada episodio. Su temporada ya está completa en Movistar Plus+ y cuenta con tan solo seis capítulos de unos cuarenta minutos, lo que significa que podrás verla entera en unas pocas horas. Yo la he visto y me encantó, tanto que se ha convertido en una de mis series favoritas del año.

El bádminton como eje principal

Yakarta cuenta la historia de José Ramón “Joserra” Garrido un prometedor jugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto de Vallecas, divorciado y sin horizonte. Su vida da un vuelco cuando descubre en un torneo escolar a Mar, una adolescente con talento, a quien decide entrenar para llegar a Yakarta y recuperar el sueño que perdió.

Joserra y Mar se embarcan en un trayecto desigual que los lleva por polideportivos en decadencia, estaciones de servicio y ciudades como Totana, Ponferrada o Torrelavega antes de alcanzar realmente su meta. En el camino afrontan derrotas, heridas ocultas y la necesidad de aferrarse el uno al otro para entender que llegar no siempre significa ganar, sino encontrarse.

Yakartaes un viaje emocional y una lucha constante contra los propios fantasmas. Aunque el deporte centra gran parte de la trama, la serie profundiza en la infancia de Joserra y en cómo intenta afrontar aquello que dejó marcado su vida. Su final es especialmente emotivo y recuerda que, al combatir las injusticias, también debemos pensar en los demás.

Pero lo mejor no es solo la serie, que lo es, sino la oferta que Movistar Plus+ ha lanzado por el Black Friday 2025, sumándose a compañías como Apple. Desde el 24/11/2025 (08:00) hasta el 02/12/2025 (08:00), los nuevos suscriptores —o antiguos sin suscripción activa— podrán disfrutar del servicio por solo 1 euro el primer mes en lugar de los 9,99 habituales.

Movistar Plus+ es una plataforma muy recomendable por la variedad de su catálogo, que abarca desde grandes series hasta películas como Sirat. Además, ofrece deporte del máximo nivel, incluyendo partidos clave del Real Madrid —como el duelo de Champions contra el Manchester City (10/12) y el encuentro de LALIGA ante el Sevilla (20/12)— y dos grandes citas del FC Barcelona: la Champions contra el Chelsea (25/11) y el partido contra el Atlético de Madrid en LALIGA (2/12).