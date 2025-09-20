Cómo cambiar el color de las carpetas en iOS 26

La nueva actualización de software de iOS 26 está disponible desde hace unos días y muchos usuarios de Apple ya han dado el salto preparando su iPhone para instalar iOS 26 con el fin de poder probar las novedades más interesantes de la update.

Apple ha incorporado una amplia variedad de nuevas funciones en iOS 26, incluyendo una serie de nuevos trucos para ahorrar batería en el iPhone y filtros para las llamadas de números desconocidos. Pero iOS 26 también viene acompañado por un cambio visual drástico, su interfaz de usuario se ha rediseñado con el material Liquid Glass con nuevos grafismos, efectos, menús, botones, transiciones y animaciones.

En la virtud del término medio aristotélico entre diseño y funciones nos encontramos con una nueva capa de personalización en muchos elementos del sistema operativo. Ahora es posible cambiar el color de las carpetas con iOS 26.

iOS 26 trae nuevos cambios de diseño y personalización

Apple ha incrementado considerablemente el nivel de personalización de su sistema operativo, no solo con iOS 26, sino también con las actualizaciones más recientes de iOS desde hace ya varios años.

De hecho, el uso del material Liquid Glass y los nuevos efectos de translucencia han hecho que Apple tenga que readaptar algunos de los elementos de su sistema operativo para ofrecer más funciones de personalización como el nuevo modo de la pantalla de inicio con los iconos transparentes de las aplicaciones.

Cómo cambiar el color de las carpetas de iOS 26

El sistema operativo iOS 26 no tiene carpetas como tal. Es un sistema operativo móvil, por lo que su estructura principal está basada en aplicaciones. Sin embargo, la aplicación Archivos de Apple sí brinda acceso a la gestión de ficheros y documentos, y con iOS 26 ahora podemos cambiar el color de sus carpetas.

Con la llegada de iOS 26, iPadOS 26 y macOS Tahoe 26 —donde sí tenemos un sistema nativo de gestión de archivos— ahora es posible cambiar el color de las carpetas para comprender mejor la organización de los archivos de tu terminal. A continuación dictamos todos los pasos a seguir para cambiar los colores de las carpetas de iOS 26.

Abre la aplicación Archivos en tu iPhone.

en tu iPhone. Después accede a iCloud Drive o En mi iPhone .

o . A continuación mantén tu dedo presionado sobre una carpeta.

Pulsa sobre la opción "Personalizar carpeta y etiquetas...".

En la pantalla que aparecerá podrás seleccionar etiquetas de color rojo, blanco, amarillo, naranja, verde, azul, violeta y gris, así como otras etiquetas con nomenclaturas para definir su contenido. Al cambiar su etiqueta, también cambiará el color de la carpeta. Es una función ideal no solo para gestionarte mejor, sino también para darle un toque más colorido y alegre a Archivos.

Opcionalmente, también podrás seleccionar emojis y otros símbolos que representen los archivos de cada carpeta.