Cómo cambiar el tono de llamada de iOS 26 en tu iPhone para poner cualquier canción

Apple siempre se ha caracterizado por mantener un ecosistema muy cerrado de productos y servicios para mejorar la experiencia de usuario de sus dispositivos de electrónica y ofrecer una amplia variedad de facilidades a sus consumidores. Sin embargo, a lo largo de los últimos años la compañía californiana ha cambiado su política para cumplir, entre otros, con la normativa de la Ley de Mercados Digitales. Con la entrada en escena de iOS 18 en el iPhone, Apple permitió cambiar sus aplicaciones nativas por defecto, introdujo soporte para las alternativas a la App Store y mucho más. Uno de esos grandes cambios reside en un nuevo sistema para cambiar el tono de llamada en iOS 26.

Hasta el lanzamiento oficial de iOS 26, los usuarios de iPhone no podían cambiar ni personalizar sus tonos de llamada sin antes pasar por un complejo y enrevesado salvoconducto diseñado por los desarrolladores de aplicaciones de terceros en la App Store. El sistema operativo de Apple únicamente ofrecía una lista de melodías disponibles por defecto —de ahí proviene el icónico tono de llamada "Marimba" del iPhone— en su aplicación de Ajustes y una tienda de tonos dentro de iTunes Store.

Cómo poner cualquier canción como tono de llamada en tu iPhone con iOS 26

Para cambiar el tono de llamada del iPhone en versiones de software anteriores a iOS 26 había que recurrir a los ajustes de configuración o aplicaciones externas. Pero con iOS 26 (y versiones posteriores) es posible usar la aplicación Archivos para usar otro tono de llamada para reemplazar la melodía habilitada por defecto u omisión.

Sigue estos pasos para cambiar el tono de llamada de tu iPhone en iOS 26 y actualizaciones de software posteriores:

Abre la aplicación Archivos en tu iPhone.

en tu iPhone. Mantén tu dedo presionado sobre un archivo de audio con una duración de menos de 30 segundos.

con una duración de menos de 30 segundos. Después presiona sobre el botón para compartir de la esquina superior derecha.

Selecciona la opción Usar como tono de llamada.

Captura de pantalla de la aplicación Archivos del iPhone Difoosion

Es imperativo señalar que el archivo de audio debe de estar en formato .MP3 o .M4A.

El procedimiento para cambiar el tono de llamada del iPhone es mucho más eficiente, sencillo y cómodo desde la introducción de iOS 26. Ahora poner una canción como melodía cuando te llamen al teléfono móvil es más fácil que nunca y apenas te costará un par de segundos.

Lo cierto es que el nuevo método para cambiar el tono de llamada del iPhone no es lo ideal, pero sigue siendo un método. Un método que, hasta la llegada de iOS 26, no existía. En un mundo perfecto, Apple acomodaría un nuevo menú en su aplicación Ajustes para acceder a la aplicación Archivos y seleccionar qué tono de llamada poner.

Desafortunadamente, no es posible cambiar el tono de llamada de iOS 26 usando las canciones de Apple Music. Pero en la tienda de tonos de llamada de iTunes puedes comprar más canciones que no tengas almacenadas en tu iPhone. Nuestra recomendación es transferir archivos de audio desde tu ordenador o tablet al iPhone y crear una nueva carpeta para tus tonos de llamada en la aplicación Archivos de iOS 26.