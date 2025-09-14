Cómo preparar tu iPhone para instalar iOS 26: la versión final sale mañana

Tras la presentación de los nuevos modelos de la línea iPhone 17 y el revolucionario iPhone Air con diseño ultrafino, Apple anunció oficialmente el lanzamiento de la versión definitiva de iOS 26. El renovadísimo sistema operativo ha estado, hasta ahora, en fase beta de desarrollo pero su llegada al iPhone es inminente.

Apple ofrece un prolongado ciclo de actualizaciones de software para todos sus dispositivos de electrónica, especialmente en sus teléfonos móviles. Pero la tecnología avanza a pasos agigantados y la obsolescencia siempre acaba llegando a todos y cada uno de ellos... Si tu iPhone ya tiene unos añitos y estás pensando en instalar iOS 26 sin que su rendimiento se vea comprometido ante tal avalancha de novedades, te recomendamos unos trucos y consejos para preparar tu iPhone para la llegada de iOS 26.

Modelos de iPhone compatibles con iOS 26

A continuación, antes de empezar, te invitamos a conocer todos los modelos de iPhone con soporte para iOS 26 para que puedas saber si tu iPhone podrá instalar la actualización.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone SE (2022)

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

Cómo preparar tu iPhone para iOS 26

Hace unos meses te explicábamos, paso a paso, todo lo que necesitabas saber para instalar la versión beta de iOS 26 en tu iPhone. Ahora que, recientemente, ha llegado la actualización de software de iOS 26 Release Candidate estamos a escasas horas del lanzamiento de la actualización definitiva. Apple confirmó que iOS 26 se lanzará el lunes, día 15 de septiembre y estos son todos los pasos que debes seguir para preparar tu iPhone.

Lo primero que debes hacer para preparar tu iPhone para instalar iOS 26 es liberar un poco de espacio de almacenamiento en tu dispositivo. No importa si no lo necesitas, aunque tengas suficiente espacio siempre viene bien hacer hueco a una actualización de software tan pesada como esta, requiere al menos 15 GB libres para que todos los paquetes se instalen adecuadamente y no ocasionen problemas en un futuro.

Por otro lado, recuerda que es de vital importancia que realices una copia de seguridad de tu equipo. Si sucediera algún problema con la instalación de iOS 26, esto te permitirá recuperar todos tus archivos del iPhone. Para ello, puedes conectar tu iPhone a un PC o a un Mac y realizar una copia de seguridad desde el apartado "General" de Apple Devices (Windows) o Finder (macOS).

Finalmente, para instalar iOS 26 en tu iPhone —una vez esté disponible el día 15 de septiembre— solo tienes que acceder a Ajustes > General > Actualización de software y seguir los pasos de la guía de Apple.