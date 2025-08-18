'La comunidad' de Álex de la Iglesia vuelve al cine esta misma semana y un único día

Si alguien os dice alguna vez que todo el cine costumbrista, ese que se lleva tanto en España pero seguro que también en otras partes del globo, es siempre igual, solo tenéis que decirle un nombre a modo de respuesta: Álex de la Iglesia.

En el año 2000, el cineasta patrio estrenaba La comunidad, una de sus películas más recordadas y que con el tiempo se ha convertido en título de culto dentro del cine español. Ahora, veinticinco años después, la cinta regresa a los cines en un pase muy especial: el próximo 21 de agosto de 2025, en un único día, podrá verse en la gran pantalla en una versión restaurada en 4K.

El reestreno llega de la mano de Avalon y Mercury Films (FlixOlé), que han trabajado junto al propio Álex de la Iglesia en la creación de un nuevo máster digital que devuelve a la película todo su esplendor visual.

Vecinos unidos

La comunidad narra la historia de Julia, interpretada por Carmen Maura, una agente inmobiliaria que descubre en el piso de un anciano fallecido una gran suma de dinero oculta. Su hallazgo desencadena una serie de situaciones cada vez más tensas, con unos vecinos dispuestos a todo por hacerse con el botín.

Entre la sátira social, la comedia negra y el thriller más ácido, Álex De la Iglesia compuso una fábula urbana sobre la avaricia, la convivencia y los límites a los que se enfrentan las personas cuando el dinero entra en juego.

No se limitará a la reproyección

El regreso de la película no se limita únicamente a la proyección en salas. En algunos cines se han programado actividades complementarias, como coloquios en línea con el propio Álex de la Iglesia, que permitirá a los espectadores compartir impresiones directamente con el director.

El 21 de agosto será, por tanto, la oportunidad de volver a vivir, o de descubrir por primera vez, uno de los grandes clásicos modernos de Álex de la Iglesia en pantalla grande. Una cita irrepetible para todos aquellos que quieran celebrar los 25 años de La comunidad en el mismo lugar para el que fue concebida: el cine.