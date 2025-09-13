Construye su propio smartphone Android porque los que hay en el mercado son "demasiado aburridos"

Durante los últimos años, seguro que más de una vez has escuchado afirmar que los teléfonos inteligentes actuales son aburridos, ya que los fabricantes apenas innovan en sus nuevos dispositivos y estos se parecen bastante unos a otros. Pues bien, mientras el resto de los mortales nos conformamos con quejarnos, un inventor y youtuber estadounidense ha tomado cartas en el asunto y ha construido su propio smartphone Android porque el resto de los terminales del mercado son "demasiado aburridos".

Así es el smartphone que ha creado Marcin Plaza: un Galaxy Z Flip5 que parece un Nokia N97

Como nos cuentan los chicos de Android Authority, después de que se le rompiera la pantalla interna de su Galaxy Z Flip5, el youtuber e inventor Marcin Plaza decidió construir su propio móvil Android aprovechando la pantalla externa de dicho terminal y un teclado Blackberry que tenía por casa.

Tal como puedes apreciar en el vídeo compartido por dicho youtuber en su canal oficial, el cual te dejamos bajo estas líneas, este inventor americano decidió agregar un teclado BlackBerry Q10 a un Galaxy Z Flip5 que tenía la pantalla plegable rota y lo ancló a la pantalla externa de dicho plegable fabricando un mecanismo deslizante magnético que es muy similar al que vimos en algunos terminales antiguos como el icónico Nokia N97.

Obviamente, esto no fue una tarea sencilla, ya que Marcin tuvo que usar una PCB personalizada y una placa Arduino Pro Micro para emular un teclado USB y también quitar las bisagras del Galaxy Z Flip5 y algunos de sus componentes internos. Posteriormente, el inventor transfirió las piezas restantes, la pantalla de portada y el teclado BlackBerry Q10 a dos marcos de aluminio mecanizados.

El resultado no ha podido ser más satisfactorio, ya que el smartphone creado por Marcin Plaza funciona a la perfección y en el citado vídeo podemos ver a su creador escribiendo en YouTube y jugando a juegos como Minecraft o Terraria usando el teclado Blackberry integrado.

Marcin Plaza jugando a Minecraft con el teclado Blackberry integrado en su Galaxy Z Flip5 Marcin Plaza YouTube

Además, el panel táctil de la pantalla externa del Galaxy Z Flip5 sigue funcionando sin problemas, así que también vas a poder escribir mensajes usando el teclado virtual, jugar a juegos utilizando su pantalla táctil e incluso ver vídeos de YouTube, TikTok e Instagram en la misma.