Contrarios a sus compañeros de profesión, Matthew McConaughey y Michael Caine abrazan la IA y la clonación de voz

Adaptarse o morir. Dos de los intérpretes más reconocibles del cine, Matthew McConaughey y Michael Caine, han decidido tomar caminos distintos pero complementarios en su relación con la inteligencia artificial. Mientras la mayoría de sus compañeros de profesión mira con recelo la irrupción de esta tecnología, ellos han optado por aliarse con ElevenLabs, una de las empresas líderes en el desarrollo de voces generadas por IA.

La compañía, con sede en Nueva York y valorada en unos 6600 millones de dólares, ha firmado acuerdos con ambos actores en un movimiento que busca, según afirma, "resolver uno de los principales desafíos éticos de la creación mediática impulsada por IA": el uso autorizado y legítimo de voces reconocibles.

Matthew McConaughey: inversor

El actor texano ganador de un Oscar colabora con ElevenLabs desde su fundación en 2022 y ahora ha decidido invertir en la compañía. Su relación con la firma se concreta en un proyecto muy personal: la traducción al español de su boletín Lyrics of Livin', que será narrado con una versión generada por IA de su propia voz.

"Desde nuestra primera conversación, me ha impresionado cómo el equipo de ElevenLabs ha sabido convertir la magia de su tecnología en herramientas útiles para creadores y narradores", explicó McConaughey en un comunicado. "Gracias a esta colaboración, Lyrics of Livin' podrá llegar a más personas, conectando con algo tan humano y atemporal como nuestras voces".

El actor ha insistido en que su interés no se limita a un simple experimento, sino a un intento de explorar nuevas formas de comunicación. "Mirar menos las pantallas y conectar más con la voz y la emoción", resumió.

Michael Caine va más allá

Por su parte, Michael Caine, de 92 años, ha dado un paso más allá al autorizar la clonación completa de su voz dentro del nuevo Iconic Voice Marketplace de ElevenLabs, un espacio que permitirá a empresas y creadores solicitar el uso de voces icónicas y reconocibles por el gran público de forma regulada.

"Durante años he prestado mi voz a historias que conmovieron a la gente. Ahora ayudo a otros a encontrar la suya", afirmó el actor británico. "Esto no trata de sustituir voces, sino de amplificarlas. La innovación no debe reemplazar la humanidad, sino celebrarla".