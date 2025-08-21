El Control de cámara seguiría los pasos de la Touch Bar: Apple lo eliminaría en los iPhone 18

Una de las grandes novedades de la serie iPhone 16 fue el Control de cámara, un nuevo “botón” para gestionar todo lo relacionado con el apartado fotográfico de los dispositivos. Sin embargo, casi un año después, los usuarios no lo utilizan como Apple esperaba, sino principalmente como acceso directo a la cámara, algo para lo que resulta muy cómodo.

Aunque el Control de cámara seguirá presente en la serie iPhone 17, que Apple presentará el próximo 9 de septiembre, todo apunta a que no tendrá más recorrido. Una nueva filtración asegura que la compañía no lo incluirá en la serie iPhone 18, prevista para 2026, lo que significaría una vida útil de apenas dos años.

Un rumor extraño, pero con mucho sentido

El rumor proviene de una cuenta de la red social china Weibo y, aunque no genera mucha confianza, lo cierto es que podría no ir mal encaminado. Según la filtración, Apple habría avisado ya a los proveedores de su intención de no incluir el Control de cámara en la serie iPhone 18. Las razones principales serían dos: baja adopción por parte de los usuarios y reducción de costes.

Aunque hay que tomar este rumor con cautela, podría tener sentido, ya que el Control de cámara no está siendo utilizado como Apple esperaba. Además, presenta una curva de aprendizaje y su posición quizá no sea la más adecuada. Personalmente, solo lo utilizo para abrir la cámara y nada más; me resulta poco práctico controlar parámetros con él.

Tampoco sería extraño que Apple eliminase el Control de cámara después de dos años, pues en el pasado ha retirado funciones similares de sus dispositivos. Un ejemplo reciente es la Touch Bar, que fue odiada y amada a partes iguales por los usuarios de Mac. Y si viajamos un poco más atrás, el caso más claro sería el de 3D Touch.

La eliminación de funciones como estas en el pasado demuestra que, si algo no funciona o no lo hace como se esperaba, Apple lo descarta sin contemplaciones. De confirmarse, el Control de cámara habría tenido una vida útil de exactamente dos años, presente en la serie iPhone 16 y en la serie iPhone 17. Y si el rumor resulta cierto, tendría poco sentido que los iPhone 17 Pro incluyan un segundo Control de cámara, como se ha sugerido recientemente.