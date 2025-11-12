Ha costado, pero 'Alien: Planeta Tierra' ha sido renovada oficialmente por una segunda temporada

Aunque arrancó con unos números de quitarse el sombrero, no es menos cierto que el interés (y las notas) por Alien: Planeta Tierra, la serie exclusiva de Disney+ sobre los xenomorfos, fueron decreciendo según íbamos sumando episodios, lo que llegó a hacer que FX y Disney se plantearan su continuidad pese a dejarnos con un cliffhanger en su último capítulo hasta la fecha.

Pero tranquilos, porque la serie que va más de sintéticos y de luchas corporativas que de extraterrestres con ácido por sangre, una de las principales quejas de los usuarios, ha sido renovada oficialmente por una segunda temporada tal y como ya hemos podido confirmar.

Se trata de un anuncio doble, pues Noah Hawley, creador de la serie y responsable de títulos como Fargo y Legión, ha firmado un nuevo acuerdo con FX y Disney Entertainment Television valorado en nada menos que nueve cifras, garantizando así su continuidad dentro del grupo y nuevos proyectos en desarrollo.

Primeros detalles de la temporada 2

La segunda temporada comenzará su rodaje en Londres en 2026, trasladando la producción desde Tailandia, donde se filmó la primera tanda de episodios. Según FX, el objetivo de este cambio es aprovechar nuevos escenarios y recursos para expandir el universo de la serie, ambientada dos años antes de los acontecimientos de la película original de Ridley Scott.

El propio Hawley ha explicado que este nuevo capítulo seguirá explorando los dilemas humanos y tecnológicos que ya planteó la primera entrega. En declaraciones a Empire, adelantó que la historia se adentrará aún más en el futuro distópico que plantea la serie, centrado en "la atracción irresistible hacia el monopolio que ejercen las corporaciones y los multimillonarios" y en la lucha de los personajes "atrapados entre una naturaleza que quiere matarnos y una tecnología que también parece querer hacerlo".

El presidente de FX, John Landgraf, celebró la noticia subrayando la importancia de la colaboración con Hawley, "uno de los creadores más originales de la televisión actual", y aseguró que no pueden esperar para ponerse manos a la obra con la nueva temporada y otros proyectos que ya están en desarrollo.