Es del creador de 'Breaking Bad' y quiere ser todavía mejor: la tienes en una de las mejores plataformas de streaming

En tiempos dominados por algoritmos y pensamiento colectivo, esta serie plantea un espejo incómodo: el de una sociedad que confunde la conexión total con la libertad. ¿Y si la felicidad no fuera un derecho, sino una imposición?

Un relato de ciencia ficción que recuerda a la mítica La invasión de los ladrones de cuerpos, pero sin enemigos visibles. Aquí los infectados no huyen ni atacan: sonríen. Todos parecen felices, contagiados por un virus “Mr. Wonderful” que borra el conflicto y promete una paz tan artificial como inquietante.

En una época en la que casi todo parece diseñado para gustar, esta serie llega para romper esa superficie pulida. Y lo hace sin grandes gestos ni héroes imposibles, solo con una idea: quizá el verdadero peligro no sea el caos, sino la armonía.

La mirada de Vince Gilligan sobre un mundo demasiado perfecto

La protagonista, Carol Sturka, es una escritora frustrada que sobrevive en un mundo transformado por un virus alienígena. Como consecuencia, la mayoría de los humanos han pasado a formar parte de una mente colmena conocida como los Otros, en la que todos comparten pensamientos, emociones y una calma casi divina. Carol es una de las doce personas en todo el mundo que no han sido afectadas por la infección.

La serie está protagonizada por Rhea Seehorn, conocida por su papel en Better Call Saul (también de Gilligan), que interpreta a Carol Sturka, una escritora que ocupa el centro de la historia. En el reparto figuran también Josh Holloway (Perdidos), Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul) y Aaron Paul, que participa en varios episodios, además de Lily Gladstone, David Costabile y Dean Norris, entre otros intérpretes habituales de las producciones de Vince Gilligan.

Dónde ver esta serie

La serie Pluribus está disponible enApple TV+, donde se estrenó el 7 de noviembre de 2025. La primera temporada cuenta con diez episodios de aproximadamente una hora de duración. La promoción de Pluribus también ha llamado la atención por su enfoque interactivo.

Varios de los teaser trailers incluyeron el número de teléfono (202) 808-3981, que al ser marcado reproducía un breve mensaje con voz femenina: “Hola, Carol. Nos alegra que hayas llamado. No podemos esperar a que te unas a nosotros. Marca ‘cero’ y te enviaremos un mensaje de texto.”

Quienes siguieron la instrucción recibieron después mensajes automáticos con avisos de nuevos adelantos e incluso una invitación al pase anticipado en Nueva York celebrado este octubre. Todos los mensajes se dirigían a los usuarios como “Carol”, el nombre de la protagonista, reforzando la inmersión en el universo de la serie.

Además, el 14 de noviembre de 2025, Apple Books publicó un extracto de “Bloodsong of Wycaro”, el supuesto cuarto libro de la saga literaria que escribe Carol dentro de la ficción. El documento, de once páginas, incluía una “Carta de la autora”, el capítulo 16 de la obra y una breve biografía ficticia, ampliando así el relato más allá de la pantalla.