Crean un exoesqueleto que puede cambiar la vida de las personas con párkinson

Mary tiene 85 años y durante décadas fue la mujer que cuidó de Carlos, el niño al que enseñó a dar sus primeros pasos.

Hoy, la vida ha querido que sea él quien le devuelva el gesto. Carlos Martínez, jugador de baloncesto, y ahora emprendedor, compartió en sus redes sociales un vídeo que ha emocionado a miles de personas: Mary, con un exoesqueleto diseñado por su empresa, vuelve a caminar sin dolor.

Un paso hacia la libertad

En esa publicación podemos ver a Mary, acostumbrada a depender de un andador y una muleta cada vez que quiere caminar, colocándose el dispositivo y dando unos pasos.

De repente, se detiene y sonríe: “¿Sabes lo que noto? Que no tengo el dolor de la ingle”. Esa frase, cargada de alivio, resume lo que significa para alguien que ha pasado años con limitaciones recuperar la sensación de moverse con libertad.

El exoesqueleto funciona como si el cuerpo flotara en el agua, y es que este aparato reduce la carga sobre las articulaciones y ayuda a la flexión de la cadera, permitiendo que caminar sea más ligero.

Pero no se trata solo de asistencia, ya que el aparato está pensado para acompañar procesos de rehabilitación, disminuyendo poco a poco la ayuda hasta que el usuario recupere fuerza propia, llegando incluso a ofrecer resistencia para entrenar la musculatura.

En palabras de Carlos: “No es solo volver a dar un paso, es tener recorrido, es rehabilitarte dentro de tus posibilidades”.

Una herramienta contra el párkinson

Tras el vídeo, miles de personas escribieron a la empresa, Wellbeinn, compartiendo historias duras de sus familiares con párkinson, víctimas de accidentes, pacientes con enfermedades degenerativas.

Muchos lamentaban que esta tecnología no hubiera existido antes para sus seres queridos. Pero esto es lo que Carlos quiere cambiar: “El objetivo es que nadie más nos diga ‘ojalá mi madre lo hubiera podido usar’, sino que nos digan ‘ya lo está usando’”.

Y es que se puede decir ya que este exoesqueleto no es solo un invento más, sino que es una herramienta que puede cambiar la vida de quienes conviven con párkinson y otras patologías las cuales tenían deteriorada sulibertad.

Porque detrás de cada paso que una persona pueda dar gracias a este aparato hay algo más que movilidad: hay dignidad, hay alivio y hay la posibilidad de volver a sentirse libre.