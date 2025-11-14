¿Crees que el modo aleatorio de Spotify realmente no lo es? Tienes razón, pero ya puedes ponerlo totalmente aleatorio

La aleatoriedad de Spotify se ha mejorado. Por un lado, los usuarios Premium podrán volver a reproducir música completamente aleatoria, desactivando el Modo aleatorio inteligente. Por otro, el propio Modo aleatorio inteligente se ha mejorado, así que ahora transmite una mayor sensación de aleatoriedad.

Desde la inclusión obligatoria del Modo aleatorio inteligente en 2023, muchos usuarios se han quejado de que se reproducen demasiado las mismas canciones. Ello cambia con las novedades, tanto si mantienes este modo, como si dejas el totalmente aleatorio.

Elige tu nivel de aleatoriedad

Desde hace un par de años, Spotify no es aleatorio. En 2023 la plataforma musical introdujo la aleatoriedad inteligente (Modo aleatorio inteligente), que funciona mediante algoritmos que predeterminan la siguiente canción que se reproducirá según tus preferencias y recientes escuchas.

Dicha novedad se introdujo porque el usuario promedio no quiere música aleatoria, sino que tiene sus propias preferencias, por lo que, al reproducir la siguiente canción, no le sirve cualquiera que salga. Por ello este modo intenta ponerte canciones que te interesan, no cualquiera añadida a tus playlists o marcadas como que te gustan, ya que no todas están al mismo nivel.

Su inclusión ha molestado a ciertos usuarios, que han notado como, efectivamente, ciertas canciones se reproducen demasiadas veces, disminuyendo la variedad. A varios que les gustaría poder regresar a un estilo totalmente aleatorio.

Ante esta situación, Spotify ha realizado dos mejoras. Por un lado, ha refinado su aleatoriedad inteligente, de modo que reproduzca menos las mismas canciones. Por otro lado, permite de nuevo una reproducción puramente aleatoria, sin truco. Lo primero está disponible para usuarios gratuitos y de la versión Premium, mientras que lo último, solo para los Premium.

Según ha comentado la plataforma musical, el Modo aleatorio inteligente ahora es más inteligente. Prefiere pistas que no han sido reproducidas recientemente, por lo que más que un modo aleatorio es un modo "dame algo nuevo".

De este modo, ya puedes elegir si mantienes el Modo aleatorio inteligente, que viene activado de forma predeterminada, o lo desactivas para escoger el puramente aleatorio.

Escoge entre ambos de este modo:

Entra en Spotify

Toca en tu foto de perfil (esquina superior izquierda)

(esquina superior izquierda) Se abrirá un menú. Selecciona 'Configuración y privacidad'

Pulsa en 'Reproducción'

Baja hasta encontrar la casilla 'Incluir Modo aleatorio inteligente en los modos de reproducción'

Así puedes cambiar la aleatoriedad de Spotify Pablo Hernando

El Modo aleatorio inteligente viene marcado con defecto. Además, es el que recomienda mantener el propio Spotify, ahora que lo ha mejorado, para que resulte menos repetitivo.