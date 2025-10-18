La cruel "broma" con IA que está saturando los servicios de emergencias de Estados Unidos: hasta la policía ha pedido detenerla

En Estados Unidos se ha puesto de moda una cruel broma que está provocando que la policía irrumpa en las casas. Los adolescentes están creando escenas mediante inteligencia artificial en las que aparecen personas sin hogar en su casa, incluso en su cama. Luego le muestran la falsa situación a sus padres para grabar la reacción y subirla a redes.

El problema no es solo que deshumanice a las personas sin hogar, sino que muchas veces los padres deciden llamar a emergencias. Ello provoca que la policía entre en casa, con todas las complicaciones que pueda acarrear. Incluso los cuerpos policiacos de ciertas localidades han pedido evitar la broma.

Así funciona esta peligrosa broma

Todo comienza cuando los padres reciben una imagen que les envía su hijo. En ella se muestra la casa y, dentro, una persona sin hogar. Los hijos suelen añadir frases para matizar la situación, como "lo conozco de la calle" o "solo ha venido a dormir un poco".

El objetivo es alertar a los adultos y grabar su reacción. La broma en sí consiste en captar cómo se alarman los progenitores y subir la reacción a TikTok u otra red social. Incluso ya hay etiquetas que aúnan los vídeos del estilo, como #homelessaiprank.

Búsqueda de la tendencia homelessaiprank en TikTok TikTok

Sin embargo, en algunos casos los padres se asustan lo suficiente como para llamar al 911, el teléfono de emergencias en Estados Unidos. Cuando los progenitores optan por ello, no resulta extraño que la policía intervenga en el hogar. De todos modos, no resulta exclusiva del país norteamericano, se está extendiendo a otros territorios.

La intervención de la policía es un problema. Por un lado, cuando los agentes entran en casa, un susto o reacción indebida del menor puede acarrear en una desgracia. Por no hablar del derroche de gastos que supone una intervención en un lugar donde, realmente, no pasa nada. Incluso en varios Estados proveer de información falsa a emergencias implica en multas de miles de dólares. Ciudades, como Salem (Massachusetts), ya han denunciado la tendencia.

No obstante, al margen del peligro físico o legal, la tendencia también usa la imagen de la persona sin hogar como burla. Refuerza estereotipos negativos y deshumaniza a un colectivo que, de por sí, ya está en una situación vulnerable.