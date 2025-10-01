Cuál es la mejor red móvil de España: esta es la más veloz, estable y con mayor disponibilidad de 5G

¿Cuál es la mejor red móvil de España? Cada 6 meses Ookla publica su informe de conectividad en España, en el que se comparan las redes de Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo, que este 2025 dejo de estar operativa tras 20 años de servicio para integrarse en la de Orange. Como en anteriores ocasiones, la de Movistar vuelve a arrasar.

La red móvil de la operadora de Telefónica gana en todas las categorías menos en la de experiencia a la hora de jugar videojuegos. Eso sí, si bien arrasa en varias, como la disponibilidad de 5G o la red móvil más veloz, en otras ya no vence por varias cabezas, como en el rendimiento en streaming o la consistencia.

Gaming, streaming, 5G... ¿Cuál es la mejor red en cada apartado?

Los números del informe son contundentes. Movistar ha obtenido un Connectivity Score de 77,3 puntos, una puntuación que la coloca por encima de Orange (73,6), Vodafone (69,5) y Yoigo (68,6).

Movistar se situó como la red más rápida de España tanto en el conjunto de tecnologías móviles como en 5G, según el índice de velocidad. En la media general, alcanzó 102,94 Mbps en descarga, muy por delante de Orange, que quedó en segundo lugar con 72,72 Mbps. También lideró en subida, con 14,4 Mbps, y obtuvo la menor latencia, de 50 milisegundos.

En el apartado exclusivo de 5G, los resultados fueron aún más claros: Movistar alcanzó 191,62 Mbps de media en descarga frente a los 138,23 Mbps de Orange, además de 17,86 Mbps en subida y una latencia de 47 milisegundos, lo que la consolidó como la red con mejor rendimiento en el país.

Este índice no se limita a la velocidad, sino que combina distintos factores como consistencia de la red, experiencia de vídeo y disponibilidad de 5G, lo que le otorga una visión global del rendimiento. Aunque para más detalle, iremos categoría por categoría.

Red móvil más veloz

Puntuaciones en velocidad Ookla

Conexión móvil más consistente

Puntuación en consistencia Ookla

Mejor disponibilidad del 5G

Disponibilidad del 5G Ookla

Experiencia en vídeos

Puntuación en experiencia con vídeos Ookla

Experiencia gaming

Puntuación en experiencia en gaming Ookla

Valoración del cliente

Valoración del cliente (sobre 5 estrellas) Ookla

La opinión de los usuarios también refleja en gran medida lo que muestran los datos. Movistar obtiene valoraciones positivas por la estabilidad de su red y la cobertura 5G en la mayoría de las ciudades, con un 90% de sus clientes satisfechos por el servicio. En líneas generales, es la red con más velocidad, menos latencia y la que llega a más lugares.

En contraste, compañías como Orange y Vodafone siguen siendo bien valoradas por ofrecer precios más competitivos en determinadas tarifas, lo que muestra que, más allá de los resultados técnicos, la experiencia final del cliente depende tanto de la calidad de la conexión como de la relación entre servicio y coste. Los resultados de Yoigo poco importan porque esa red ya no existe, ahora la de Orange es la de todo el Grupo MásOrange.