Cuenta atrás para ver 'Lilo y Stitch' en streaming: el remake en live-action que arrasó en cines aterriza en Disney+

Esta semana, los nuevos capítulos de Miércoles tienen todas las papeletas de ser el gran fenómeno en streaming, pero no te creas que la vida se acaba en Nevermore: hay competidores bastante dignos. El mejor ejemplo lo tenemos en Disney+, donde aterriza la esperadísima versión en acción real de 'Lilo y Stitch', un clásico que vuelve con aire renovado y que ha arrasado en cines. Por otro lado, el catálogo se completa con la llegada de series tan míticas como Superstore y Downton Abbey, así que no está mal para arrancar septiembre.

Las novedades de Disney+ de esta semana (del 1 al 7 de septiembre)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 6 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Disney+:

Superstore (Temporadas 1-6) - lunes 1 de septiembre

- lunes 1 de septiembre Downton Abbey (Temporadas 1-6) - lunes 1 de septiembre

- lunes 1 de septiembre Lilo y Stitch - miércoles 3 de septiembre

- miércoles 3 de septiembre Primos (Temporada 1) - miércoles 3 de septiembre

- miércoles 3 de septiembre Supergatitos (Temporada 2) - miércoles 3 de septiembre

- miércoles 3 de septiembre Recuerdos del amor (Temporada 1) - miércoles 3 de septiembre

Downton Abbey (Temporadas 1-6)

En el corazón de la campiña inglesa, a principios del siglo XX, se levanta Downton Abbey, la mansión donde conviven dos mundos destinados a chocar: la aristocrática familia Crawley y el ejército de criados que hace posible su vida de privilegios. La historia arranca en 1912, justo tras el hundimiento del Titanic, una tragedia que altera el futuro de la herencia familiar y abre la puerta a un tiempo de incertidumbre.

A lo largo de varias temporadas, la serie acompaña a nobles y sirvientes en un viaje que abarca desde la Primera Guerra Mundial hasta los felices años veinte, pasando por la devastadora pandemia de gripe española. Entre romances prohibidos, tensiones de clase y conflictos generacionales, dibuja un retrato íntimo de una sociedad en plena transformación.

La serie completa consta de 6 temporadas y 52 capítulos en total, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Está disponible en Disney+ desde hoy mismo, lunes 1 de septiembre.

Lilo y Stitch

Lilo (Maia Kealoha) es niña hawaiana con más imaginación que vida social, pues no tiene muchas amigas, y bajo esa sonrisa esconde un sentimiento de melancolía por la ausencia de sus padres. Cuando adopta lo que cree que es un perro travieso, al que decide llamar Stitch, no imagina que en realidad se trata de un experimento alienígena fugado de un laboratorio.

Este pequeño terremoto azul pondrá sus vidas patas arriba y, al mismo tiempo, les recordará el verdadero significado de 'Ohana', la palabra que convirtió a la película original en un icono para toda una generación. Mientras tanto, su hermana Nani (Sydney Agudong) lidia con la presión de los servicios sociales y se debate entre cumplir sus propios sueños o mantener a la familia unida.

La película tiene una duración de 1 hora y 45 minutos. Estará disponible en Disney+ a partir del miércoles 3 de septiembre.