La demoledora imagen por satélite que demuestra la magnitud de la tragedia: así se ven los incendios de España desde el espacio

Las imágenes, compartidas por el conocido divulgador "Un geólogo en apuros" en la red social X, son tan simples como demoledoras. Se trata de una comparativa de dos fotografías nocturnas de la península ibérica, captadas por el satélite NOAA-20 de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. La primera imagen fue tomada el 7 de agosto; la segunda, apenas seis días después, el 13 de agosto.

En la primera instantánea, la península es un manto de luces urbanas salpicado sobre un fondo oscuro. En la segunda, nuevos y ominosos puntos de luz brillan con una intensidad que rivaliza con la de las grandes ciudades. Son los incendios que asolan diferentes puntos de España, tan grandes y virulentos que sus llamas son "claramente visibles incluso a través de las nubes", como explica el autor de la publicación.

Pero la imagen más impactante es la última que comparte, una en la que se superponen ambas capturas para mostrar únicamente la diferencia entre una y otra. El resultado es un mapa que hiela la sangre, donde los fuegos destacan como heridas abiertas y brillantes sobre la oscuridad del territorio.

La tecnología que nos permite tener esta perspectiva es fascinante y sobrecogedora a partes iguales. El satélite NOAA-20 está equipado con el sensor VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), un instrumento de altísima resolución capaz de capturar imágenes visibles e infrarrojas de la superficie terrestre cada día. Aunque su misión es monitorizar el estado de la atmósfera y los océanos, en situaciones como esta se convierte en un testigo implacable de la tragedia.

Estas imágenes no solo nos ayudan a entender la escala de la devastación, sino que sirven como un recordatorio brutal de la fragilidad de nuestros ecosistemas. Son la prueba irrefutable, vista desde una distancia que quita el aliento, de la enorme herida que el fuego está infligiendo en nuestro país este verano.