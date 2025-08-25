'Dexter: Pecado original' cancelada, pero no todo son malas noticias para el mayor de los Morgan

Solidarizarse con un asesino en serie nos es muy habitual, pero si este mata a otros como él y además tiene un código que evita que haga lo propio con gente inocente, entonces la cosa cambia. Dexter, la serie original así como el personaje que da nombre al show, llegaron a nuestra vida hace casi 20 años, en 2006, y desde entonces, aunque por rachas, no le hemos perdido la pista.

En este sentido, estos últimos meses han sido especialmente prolíficos, con Dexter: Pecado original, que narra las "hazañas" de un joven Dexter durante sus primeros años en la policía de Miami, estrenándose en Paramount+ en diciembre de 2025 (SkyShowtime en España en enero del 26) y Dexter: Resurrection, una secuela en toda regla, pudiéndose ver desde julio de este 2025 (septiembre aquí); pero quizás nos haya producido empacho.

Y es que no da tiempo a verlo todo y, si hay que elegir, nos quedamos con Michael C. Hall, el actor que interpreta al mayor de los Morgan, lo que ha propiciado, entre otras cosas, que la precuela titulada Dexter: Pecado original haya sido cancelada, incluso después de que se anunciara una segunda temporada que ya sabemos nunca llegará a ocurrir.

Hay un porqué

Showtime y Paramount confirmaron en abril la renovación de la serie, apenas seis semanas después de que finalizara su primera temporada de 10 episodios ambientada en 1991, con Patrick Gibson en la piel del joven Dexter y con Hall prestando su voz a la habitual voz en off del personaje. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción reconocen que la ficción había permanecido en pausa desde el final del rodaje y que nunca se llegó a programar el inicio de las grabaciones de esa supuesta segunda tanda.

El panorama cambió de forma definitiva tras la fusión entre Skydance y Paramount. Con Matt Thunell al frente del renacido Paramount Television Studios, se tomó la decisión de redirigir los esfuerzos hacia Resurrection, la serie que continúa la historia del Dexter adulto después de la serie original (2006-2013) y de la secuela Dexter: New Blood (2021-2022).

Las buenas noticias

Las cifras respaldan la apuesta: el estreno de Resurrection reunió a 3,1 millones de espectadores en su primer fin de semana en Estados Unidos, que ascendieron a 4,4 millones tras una semana. Además, el episodio emitido el 15 de agosto registró la audiencia más alta de la temporada. Paramount prepara ya la sala de guionistas de una posible segunda temporada, aunque todavía no hay luz verde oficial, con la intención de seguir explorando el presente del personaje interpretado por Hall.