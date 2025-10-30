En directo: Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion

Los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion reconocen en esta primera edición los mejores productos tecnológicos del año tras la votación de nuestros lectores junto a de un jurado profesional elegido por Difoosion.

La entrega de premios se celebra hoy, 30 de octubre, a partir de las 12:00 en la sede de LA RAZÓN.

Durante la gala se conocerán los ganadores de estas categorías:

- Mejores smartphones

- Mejor Smart TV y pequeño electrodoméstico

- Mejores wearables y auriculares

- Mejor portátil y tablet

- Mejor gadget lifestyle y vehículo eléctrico

- Mejores cámaras y producto de redes