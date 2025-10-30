Directo
En directo: Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion
Durante la gala se conocerán los ganadores de las diferentes categorías
Los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion reconocen en esta primera edición los mejores productos tecnológicos del año tras la votación de nuestros lectores junto a de un jurado profesional elegido por Difoosion.
La entrega de premios se celebra hoy, 30 de octubre, a partir de las 12:00 en la sede de LA RAZÓN.
Durante la gala se conocerán los ganadores de estas categorías:
- Mejores smartphones
- Mejor Smart TV y pequeño electrodoméstico
- Mejores wearables y auriculares
- Mejor portátil y tablet
- Mejor gadget lifestyle y vehículo eléctrico
- Mejores cámaras y producto de redes
