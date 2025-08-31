Disney es el perro del hortelano: ni reboot de 'Blossom' ni venta de derechos, según Mayim Bialik, la propia Blossom

Entre finales de los 80 y los primeros años de los 90 hubo todo un estallido en lo que a comedias familiares se refiere, y en menos de un lustro pudimos disfrutar tanto de El príncipe de Bel-Air como de Cosas de casa, Un chapuzas en casa, Salvados por la campana, Yo y el mundo o Blossom, entre alguna más; para que nos quejemos ahora de que se nos acumulan.

Todas tenían su aquel, pero sin duda Blossom destacaba por la bondad e ingenuidad (bien entendida) de su protagonista, una Mayim Bialik que recientemente nos ha dado la peor de las noticias a los aficionados a las aventuras de la familia Russo.

La actriz ha confirmado en su blog personal que el plan de reboot de la serie, que llevaba varios años rondando en despachos, no seguirá adelante, y eso que lo han intentado de todas las maneras posibles.

Con Disney

La intérprete, a la que la mayoría recuerda también por The Big Bang Theory, explicó que la decisión no ha sido "por falta de intentos", sino consecuencia de fusiones en la industria y la llegada de nuevos ejecutivos que no vieron potencial en el proyecto.

El relanzamiento había comenzado a gestarse en 2019, tras el final de la sitcom de Jim Parsons, cuando Bialik volvió a contactar con Don Reo, creador original de Blossom. Él llegó a escribir un guion en una sola sentada, situando a los personajes tres décadas después, con un tono melancólico y cercano a la realidad de muchos adultos que se sienten perdidos y a la deriva.

Según la propia Bialik, tanto ella como Reo estaban convencidos de que se trataba de un libreto precioso, y en su primera presentación los ejecutivos de Disney parecían entusiasmados. Tanto, que se sintieron cómodos para hablar del reboot en la prensa y dar por hecho que estaba en marcha. Sin embargo, en un segundo intento, la compañía les comunicó que el proyecto no seguiría adelante.

Y sin Disney

Lejos de rendirse, ambos pidieron los derechos para sacar adelante la idea por su cuenta, pero Disney se negó, prefiriendo reservarse la posibilidad de producir algo en el futuro. Para la actriz, esta decisión fue un jarro de agua fría: "El reboot que queríamos hacer era ahora, con el guion de Don. Probablemente nunca sepamos por qué no nos dejaron llevar estas historias a la gente que guarda un lugar especial en su corazón para Blossom", escribió.