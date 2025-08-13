La distópica y genial 'Upload' llega a su fin: tráiler y fecha de sus últimos episodios

Si bien el nombre de Greg Daniels vuelve a estar en boca de todos por el reciente tráiler de The Paper, la serie ambientada en el universo de The Office que cambia a la empresa papelera de Dunder Mifflin por un periódico del Medio Oeste en horas bajas, hace ya más de un lustro el creativo nos dejó otra recomendable propuesta que está muy próxima a ver su final.

Upload es una comedia de ciencia ficción creada por el también responsable de Parks and Recreation y ganador de un Emmy la cual nos traslada a un futuro tecnológicamente avanzado donde los teléfonos holográficos, los vehículos autónomos, la asistencia mediante inteligencia artificial y las impresoras de comida en 3D son parte del día a día.

En este mundo, la muerte física no es necesariamente el final: si puedes pagarlo, puedes subir (upload) tu conciencia a un más allá virtual con todas las comodidades de un resort de lujo, pero tras tres temporadas ya emitidas es hora de darle al off.

Avance y fecha de estreno

Prime Video ha lanzado el tráiler oficial de lo que será el desenlace de esta historia. El evento final estará compuesto por cuatro episodios que se estrenarán este mismo mes, el próximo 25 de agosto, en exclusiva en la plataforma y en más de 240 países y territorios, entre ellos España.

Qué nos espera en la recta final

En esta recta final, la trama se intensifica con una inteligencia artificial consciente que se vuelve peligrosa y amenaza con destruir Lakeview, el idílico paraíso digital, y, potencialmente, el mundo real. A ello se suman ejecutivos sin escrúpulos, misterios aún por resolver y desengaños tanto en la realidad virtual como fuera de ella. Los protagonistas deberán unir fuerzas una última vez para salvar a la humanidad de ser borrada para siempre.

Desde su estreno en 2020, Upload ha destacado por combinar sátira social, romance y humor con una mirada crítica a la dependencia tecnológica y a las desigualdades económicas incluso en un hipotético más allá digital. Con referencias constantes a debates actuales sobre la IA, la privacidad y el control corporativo, la serie se ha ganado un lugar de culto entre los aficionados a la ciencia ficción ligera pero con mensaje.