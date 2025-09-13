Dónde ver 'The Grand Tour', el mejor programa sobre coches, y la secuela que no sabías que existía

Para los amantes del motor y el humor irreverenteThe Grand Tour es una joya televisiva que ha marcado un antes y un después en los programas automovilísticos. Presentado por el carismático trío formado por Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May, este show británico combina pruebas de coches, épicos desafíos y un toque de comedia que lo ha convertido en un referente en el género.

Desde su estreno en 2016, tras la salida del trío de Top Gear, The Grand Tour ha llevado a sus espectadores por aventuras a lo largo y ancho del mundo (de ahí el nombre), pasando por desiertos africanos o las carreteras más pintorescas de Europa, siempre con un estilo único que mezcla pasión por los automóviles con un humor a veces británico y a veces realmente divertido.

Su continuación

Lo que quizá muchos no saben es que existe una suerte de continuación titulada The Not Very Grand Tour, conocida en España como El Gran Tour… pero menos. Este nuevo proyecto no es una continuación al uso, sino una serie de episodios retrospectivos que celebran los mejores momentos de The Grand Tour.

Mientras que la serie original ha concluido tras seis temporadas, con su último episodio especial, La última, para el camino, emitido en septiembre de 2024, El Gran Tour… pero menos ofrece una mirada nostálgica a las hazañas del trío, con comentarios de Hammond y May y apariciones de Clarkson en imágenes de archivo o en los episodios posteriores.

Dónde podemos verlos

Ambos programas están disponibles en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon que alberga todas las temporadas de The Grand Tour y el primer episodio de El Gran Tour… pero menos, titulado Gloria y potencia, estrenado el 18 de abril de 2025. Este episodio inicial se centra en la gloria del motor de combustión interna, revisitando momentos icónicos como pruebas de hiperdeportivos y carreras urbanas.

Según fuentes, esta secuela constará de cuatro episodios en total, con los tres restantes programados para lanzarse a lo largo de 2025 y 2026, aunque todavía no sabemos en qué fecha. Estos episodios incluirán recuerdos de aventuras en California, Marruecos, Escandinavia y más, culminando en Completely Lost Down Memory Lane, que promete un emotivo adiós a un "viejo amigo", ¿se referirán al Toyota Hilux?