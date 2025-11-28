El drama que triunfó en los premios y ahora puedes ver en Movistar Plus+ (y puedes verla casi gratis)

Hay historias que no solo se ven, se sienten. Esta es una de ellas: un relato que deja huella mucho después de terminar. Aún estoy aquí fue uno de los dramas más aclamados de 2024 y ahora está disponible en Movistar Plus+, donde puedes verla por solo 1 euro gracias a la oferta especial de Black Friday.

Dirigida por Walter Salles, Aún estoy aquí reconstruye una historia real marcada por la violencia política y la pérdida. Es un relato sobre el duelo y la resistencia que coloca a una familia frente al engranaje del autoritarismo.

Suscríbete a Movistar Plus+

Basada en hechos reales

Salles evita el dramatismo fácil y apuesta por una mirada humana e íntima, donde cada escena es una mezcla de dolor y esperanza. Ambientada en la dictadura militar brasileña, la película adapta las memorias de Marcelo Rubens Paiva y se centra en su madre, Eunice Paiva, una abogada que se convierte en activista tras la desaparición forzada de su marido, Rubens Paiva.

Ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional en 2025, esta cinta equilibra la tensión del relato político con la emoción de un drama profundamente humano. No busca solo emocionar: también invita a reflexionar sobre la memoria, la justicia y la fuerza de quienes se niegan a rendirse.

Con una interpretación contenida y llena de verdad, Fernanda Torres encarna a Eunice Paiva en los años más duros de su vida. En la etapa final del personaje toma el relevo su madre en la vida real, Fernanda Montenegro, leyenda del cine brasileño y nominada al Oscar por Estación Central de Brasil. La presencia de madre e hija da a la película una autenticidad poco común, que se nota en cada mirada y cada silencio.

Más que una reconstrucción histórica, es una historia sobre la capacidad de resistir. Una película que habla de justicia, amor y memoria, con la honestidad y la delicadeza que caracterizan a Walter Salles.

La crítica la ha definido como una obra que “consigue transformar la memoria política en emoción cinematográfica”, y su paso por festivales dejó un rastro de premios y ovaciones.

Aprovecha el Black Friday y descúbrela por 1 euro

Durante la promo de Black Friday, puedes darte de alta en Movistar Plus+ por solo 1 euro y disfrutar no solo de Aún estoy aquí, sino también de un catálogo lleno de series, documentales y grandes estrenos.

Contenidos destacados por solo 1 € (en lugar de 9,99 €/mes)

Fútbol:

Real Madrid: Champions contra el Manchester City (10/12) y LALIGA frente al Sevilla (20/12).

FC Barcelona: Champions ante el Chelsea (25/11) y LALIGA contra el Atlético de Madrid (2/12).

Atlético de Madrid: frente al Barça (2/12) y Athletic Club (6/12).

Betis: derbi sevillano ante el Sevilla (30/11) y Rayo (15/12).

Celta: busca la épica en Europa League ante el Lugo (27/11).

Entretenimiento y series: