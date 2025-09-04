Dreame presenta la Serie A3 AWD: el robot que convierte el cuidado del césped en una experiencia premium

Mantener el césped perfecto ya no tiene por qué ser un quebradero de cabeza. En la IFA 2025, celebrada en Berlín, Dreame ha mostrado músculo con su nueva Serie A3 AWD, una familia de robots cortacéspedes que buscan llevar el cuidado del jardín a un nivel casi profesional: precisión milimétrica, autonomía total y un plus de seguridad que va mucho más allá de cortar hierba.

El gran salto está en OmniSense 3.0, el sistema de navegación más avanzado de la marca. Combina LiDAR 3D con visión binocular e IA, creando mapas en 3D en tiempo real y permitiendo al robot moverse con soltura incluso por pasillos estrechos. Puede reconocer hasta 300 objetos distintos, desde juguetes o herramientas de jardinería hasta animales de un tamaño muy pequeño, adaptándose a la noche o el día sin perder eficacia.

Corte impecable hasta en los bordes

Uno de los detalles más llamativos es EdgeMaster 2.0, capaz de cortar el césped a menos de 1,5 cm del borde, lo cual evita que el usuario tenga que hacer retoques manuales a posteriori. Sus discos de corte flotantes dobles cubren un ancho de 40 cm y se ajustan solos al terreno, logrando un acabado uniforme y evitando dañar el césped. Todo se controla desde la app Dreamehome, que permite regular la altura de corte entre 3 y 10 cm según las preferencias de cada usuario.

Además, los nuevos A3 AWD no le temen a los terrenos complicados: gracias a sus motores con tracción total 4WD, pueden superar pendientes del 80% y obstáculos de hasta 5,5 cm. Esto es posible gracias a sus ruedas Mecanum omni-direccionales y un sistema de suspensión robusto les dan una agilidad inusual, con giros suaves y un corte estable incluso sobre suelos irregulares.

Dreame también ha querido darle un papel extra a estos dispositivos. Con su cámara frontal y el modo patrulla de seguridad, el robot puede vigilar el jardín cuando no está trabajando. La conectividad 4G (con eSIM y GPS) permite localizarlo en tiempo real a través de Google Maps, y hasta es compatible con AirTag de Apple para añadir seguridad frente a robos.

Por si fuera poco, el diseño también incluye funciones específicas para proteger a los animales: modo de baja velocidad, zonas de actividad animal configurables y hasta un modo "no molestar" que pausa el trabajo en determinadas horas para no alterar la paz del jardín.

Disponibilidad

La Serie A3 AWD, que a día de hoy se perfila como la propuesta más ambiciosa de Dreame en el cuidado del césped, llegará a Europa en primavera de 2026.