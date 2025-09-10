Dwayne Johnson va a por el Oscar con 'The Smashing Machine', y su segundo tráiler lo confirma

A Dwayne Johnson lo hemos visto levantar coches en Fast & Furious, enfrentarse a catástrofes naturales en San Andreas y, en general, salvar al mundo más veces de las que podemos contar. Pero nunca lo habíamos visto vulnerable, roto e irreconocible. En The Smashing Machine, el actor estadounidense se pone en la piel de Mark Kerr, un campeón de MMA que en los años 90 lo tenía todo... y al mismo tiempo no tenía nada.

La película, dirigida por Benny Safdie -a quien vimos recientemente como parte del elenco de Oppenheimer (2023)- cuenta la historia de un luchador imparable en el ring y completamente desbordado fuera de él. Kerr fue un icono de las artes marciales mixtas, una especie de "hombre máquina" que arrasaba en la UFC y en Pride, pero su vida privada estaba marcada por las adicciones y una relación turbulenta con Dawn Staples (Emily Blunt), repleta de altibajos.

Nuevo tráiler y fecha de estreno de 'The Smashing Machine'

La química entre Johnson y Blunt se ha convertido en uno de los aspectos más celebrados de la película, algo que quedó claro hace unos días en el Festival de Venecia, donde 15 minutos de aplausos y el León de Plata a 'Mejor dirección' la han colocado en la órbita de la temporada de premios. Por si fuera poco, críticos internacionales la han comparado con Toro Salvaje o The Wrestler, pero con un enfoque más íntimo y contemporáneo, y muchos ya hablan de algo que hasta hace poco parecía impensable: el exluchador de la WWE está en la carrera por el Oscar.

Al haber sido rodada en 16 mm, tiene un aire casi documental, y esa decisión es parte de lo que la aleja de la etiqueta de "blockbuster". Safdie ha optado por escenarios reales en Tokio, Nuevo México y Vancouver, y ha contado con la colaboración de nombres muy conocidos en el mundo de la lucha, como Ryan Bader, Bas Rutten u Oleksandr Usyk, para dar veracidad a las peleas.

Pero, más allá del rodaje, lo que está llamando la atención es la increíble transformación del propio Johnson, quien ha explicado que necesitaba "romper con la imagen de The Rock" para poder convertirse en un actor más serio. Para ello, ha trabajado con un coach vocal para suavizar su característico tono grave y darle un matiz más inseguro. Además, se ha dejado moldear por el maquillaje prostético y, sobre todo, ha dejado de lado al héroe invencible.

Tal y como anuncia el tráiler, The Smashing Machine llegará a las salas de cine en menos de un mes, de la mano de la productora de cine independiente A24. Su desembarco está previsto para el próximo viernes 3 de octubre.