Elon Musk, CEO de Tesla, y su escalofriante mensaje sobre la energía solar: "Morirás"

Las líneas de negocio en las que trabaja Elon Musk son diversas y muy variadas entre sí: desde compañías de telecomunicaciones como Starlink a redes sociales como “X”, firmas que se adentran en el mundo de los asistentes de inteligencia artificial como xAI, proyectos espaciales desde SpaceX y por supuesto Tesla, la joya de su corona a efectos económicos y que recientemente le ha otorgado un paquete salarial de 29.000 millones de dólares.

No obstante, este último año está siendo complicado para la empresa de vehículos eléctricos, que tiempo atrás buscó diversificar sus frentes comerciales ampliando horizontes hacia los productos de energía solar y los sistemas de almacenamiento.

Importancia 'vital' de la energía solar

Tal es la importancia que el magnate canadiense de origen sudafricano quería y quiere dar a esa sección de Tesla, que incluso le dedicó un apartado propio durante el discurso que ofreció a finales de enero de este mismo año con motivo de la conferencia que la compañía llevó a cabo para analizar los resultados económicos del último trimestre de 2024 y que recogió el medio Electrek. En él, Musk apostó por una vía de convicción muy suya: infundir temor en caso de que no se sigan sus ideas y principios y los que promueven sus empresas.

En aquella ocasión el multimillonario quiso hacer hincapié en la importancia capital que tendría para cualquiera contar con servicios de energía solar como los paneles desarrollados por Tesla, además de complementarlos con su servicio de almacenamiento de energía y baterías Powerwall.

Y lo hizo del modo que mejor conoce, que es dando un punto de incertidumbre a sus palabras y tratando de que el miedo hiciera su trabajo de persuasión y ensalzara los beneficios que pueden aportar sus sistemas: "La vida de tu familia podría depender de ello. Tus hijos no te van a gritar porque sus computadoras no funcionan, se fue la luz y no pueden cargar su teléfono. Eso pasa de verdad. Literalmente, ni siquiera puedes llamar a nadie porque tu teléfono se quedó sin batería", apuntó ante los presentes.

Estrategia de comunicación agresiva

El compromiso del director ejecutivo de Tesla con el medio ambiente viene de lejos y es la principal motivación de la compañía, como también lo es para el desarrollo del estudio de la viabilidad de los viajes a Marte con SpaceX en caso de colapso de la Tierra. A mayores de eso, la independencia que ofrecen productos como las placas solares de Tesla ante eventuales problemas de la red eléctrica principal son un punto extra de beneficio:

“Creo que se ve realmente increíble, y tu casa genera electricidad. Y si las combinas con la batería Tesla Powerwall, entonces puedes ser autosuficiente, de modo que incluso si la red eléctrica se cae —incluso si se cae durante varios días— tu casa seguirá funcionando”

Puede que el mensaje de Elon Musk en la conferencia de resultados de Tesla a comienzos de año fuera el correcto, pero una vez más las formas del empresario fueron por un camino que, como suele sucederle, provoca que una parte de quienes reciben su mensaje no lo tomen tan en serio como corresponde.