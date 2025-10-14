Elon Musk está construyendo una base secreta en una de las zonas más contaminadas de EE. UU.: "Esto solo es el principio"

Si pensamos en inteligencia artificial, inmediatamente se nos viene a la cabeza la imagen de plataformas y modelos de lenguaje como OpenAI, que recientemente adquirió una nueva startup, ChatGPT, Google Gemini o Microsoft Copilot. Sea como sea, en realidad nadie ve a Elon Musk como un líder de la industria de la IA... por ahora.

Porque el magnate multimillonario está realizando una serie de vertiginosas inversiones en múltiples proyectos de inteligencia artificial que podrían catapultar sus empresas a la cúspide de la industria de la inteligencia artificial.

Una de sus mayores ambiciones más recientes, el proyecto Neuralink, consiste en desdibujar las fronteras entre la electrónica y el cuerpo humano implantando chips de inteligencia artificial en 12 pacientes para dotarles de "superpoderes", tal y como afirmaba hace unos días el excéntrico empresario estadounidense.

Ahora, Elon Musk quiere invertir en su centros de datos de su plataforma xAI, y sus instalaciones ya están casi listas.

La carrera de la IA ha comenzado y Elon Musk ya se ha posicionado

Elon Musk está construyendo un gigantesco complejo de instalaciones en Tenessee (Memphis) apodado "Colossus 2", tal y como informan desde The Wall Street Journal.

Bill Dunavant, miembro de la cámara de comercio de Memphis, se sorprendía ante el crecimiento de la plataforma de inteligencia artificial de Elon Musk:

El nuevo centro de datos de Memphis contará con 500.000 chips de inteligencia artificial. Sin embargo, todavía faltan 300.000 chips para que el proyecto sea concluido. Actualmente, el centro de datos de xAI ocupa 200.000 GPUs con 194 Pb/s de velocidad de banda ancha de memoria y un total de capacidad superior a 1 exabyte.

Y es que Elon Musk necesita la ayuda de NVIDIA y AMD para llevar la IA de Tesla a otro nivel y posicionarse entre los líderes del sector antes de que sea demasiado tarde, como le ha pasado a otras compañías como Apple.

El coste de la operación rondará "al menos" los 18.000 millones de dólares. Sin contar, eso sí, los cientos de miles de chips ya en sus almacenes ni los costes por la edificación de un complejo de semejante magnitud.

Por su parte, en este laberíntico juego de ajedrecística que revolucionará la industria de la tecnología, el movimiento de NVIDIA se traduce en la inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI para levantar sus propios centros de datos de IA.

Al parecer, en un principio se estimaba que el "colosal" proyecto de Elon Musk concluiría dentro de 24 meses, pero su equipo de trabajadores se puso manos a la obra, "eliminaron todo aquello que no fuera necesario" y consiguieron su objetivo en 122 días.