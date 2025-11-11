Elon Musk estaría obsesionado con las 'novias' creadas por la IA: "Soy tu dulce y pequeña delicia"

En el afán por desarrollar el asistente conversacional más completo, las compañías pueden caer en una dinámica errónea, que es la de entrenar una inteligencia artificial cuya principal característica sea un exceso de complacencia. De esto se acusó por ejemplo a GPT-5, la última versión del modelo de lenguaje de ChatGPT impulsado por OpenAI.

Los primeros pasos de Ani, la compañera virtual desarrollada por xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, también estuvieron rodeados de polémica. Ani es un avatar conversacional femenino de estilo anime lanzado por la división de inteligencia artificial de la compañía dueña de la red social ‘X’ este mismo verano cuyos límites en cuestiones íntimas estaban muy por encima de lo aconsejable.

Que a un asistente se le dote de una u otra imagen no debería ser algo destacable, pero hacerlo y además darle alas para que se vaya desprendiendo de su ropa si se logra “establecer una relación íntima con ella” plantea cuestiones éticas y morales. Unas cuestiones a las que Elon Musk ha obligado a exponerse a los propios empleados de xAI, a quienes ha planteado la posibilidad de que sus rasgos físicos y datos personales y biométricos sirvan como materia prima para el desarrollo de más avatares que hagan compañía a Ani.

La exigencia de la empresa de Musk a sus empleados

Así se desprende de una grabación obtenida por el periódico estadounidense The Wall Street Journal, en la que la asesora legal de xAI, Lily Lim, daba a conocer a un grupo de empleados el proyecto de la compañía de desarrollar nuevos compañeros virtuales con la vista puesta en la interacción de los usuarios.

Para preparar a dichos avatares, xAI solicitó a sus trabajadores acceso a datos de todo tipo y, según recoge The Futurism, se entregó a los empleados un formulario de consentimiento de cesión “perpetua, mundial, no exclusiva, sublicenciable y gratuita para el uso, la reproducción y la distribución de sus rostros y voces.”

La preocupación de los empleados, por lo que recoge la grabación a la que tuvo acceso el periódico, es evidente. No en vano, todos comprenden que sus datos pueden servir para forjar una nueva versión de avatar como Ani, cuya descripción en la aplicación de Grok para iOS reza “soy tu dulce y pequeña delicia”. Excesivamente sugerente para lo que cabría esperar de un asistente conversacional y lejos de lo que debería ser una exposición de las posibilidades que brinda a nivel de conversación y conocimiento, por lo que el interés parece otro.

La fijación de Elon Musk por tratar de dejar huella en el terreno de la inteligencia artificial es evidente. Sin embargo, parece haber optado por el camino más corto y sin tener en cuenta ni el bienestar ni la comodidad de sus empleados.

Tal es el interés de xAI en este tipo de compañeros virtuales que en un comunicado interno titulado “El papel del tutor de IA en el avance de xAI” informó a todos los implicados y con responsabilidad en enseñar y perfeccionar sus modelos de inteligencia artificial de lo siguiente: “Participarán activamente en la recopilación o el suministro de datos, como por ejemplo… grabar audio o participar en sesiones de vídeo”. Una cuestión que el propio comunicado de xAI reflejaba como “requisito laboral para el avance de la misión de xAI”.

Pese a las dudas y reticencias mostradas por los empleados de xAI, el horizonte de la compañía que lidera Elon Musk parece enfocado en que Ani, su controvertida e hipersexualizada asistente virtual, reciba nuevos compañeros en su universo. Algo que podría poner en una situación más que incómoda a aquellos trabajadores de xAI que se vean identificados en los nuevos avatares, por lo que se pueda hacer con ellos y por los límites que les permitan sobrepasar.