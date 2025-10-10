Elon Musk, el hombre más rico del mundo, confirma su revolucionario último invento: "Básicamente, podrías tener superpoderes cibernéticos"

La industria de la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, esta vez, con la inteligencia artificial por bandera. Si bien es cierto que los coches voladores de la actualidad no se parecen mucho a los que se predijeron en 'Regreso al Futuro', también es cierto, por otra parte, que hemos logrado auténticas proezas tecnológicas con la ayuda de la IA. De hecho, tal y como afirma Elon Musk, nos ayudará a convertirnos en superhumanos.

Y podríamos lograrlo gracias a la biotecnología. Los últimos avances tecnológicos en este campo, desdibujan las fronteras entre la electrónica y el cuerpo humano. Elon Musk ya ha implantado chips neuronales en 12 personas a través de su proyecto Neuralink.

Aunque no es el único proyecto o iniciativa que promete romper las barreras entre la tecnología y la biología, otros científicos ya han conseguido crear neuronas artificiales con proteínas de bacterias capaces de dialogar con células humanas.

Elon Musk asegura que sus implantes de Neuralink nos darán superpoderes

El magnate multimillonario dueño de Tesla sigue empeñado en crear el ser humano definitivo. Sus implantes cerebrales ya están activos en 12 personas y su startup Neuralink publicará pronto los primeros informes sobre el seguimiento y las pruebas realizadas con tres pacientes.

Los chips de Neuralink tienen un funcionamiento muy complejo, pero el principio detrás de su tecnología es muy simple: la actividad del cerebro humano produce una señales eléctricas que los implantes no solo pueden detectar, sino que también pueden ser interpretadas. Y esto abre todo el mundo de posibilidades, el propio Elon Musk confirmaba en un podcast que la interfaz cerebral de Neuralink nos puede dar superpoderes.

Elon Musk

Según sugirió Elon, Neuralink podría darnos poderes sobrehumanos como visión térmica, visión de águila e incluso podría llegar a curar la ceguera. También mencionó que los implantes durarán muchas enfermedades y patologías neurológicas. Cree que gracias a esta tecnología conseguiremos el ser humano definitivo y veremos la interacción tradicional con humanos de hoy en día como algo muy lento.

Elon Musk

Su objetivo es, de alguna forma, fusionar su sistemas de inteligencia artificial de Neuralink con la mente humana para expandir nuestras habilidades. ¿Hasta dónde llegaremos?, habrá que esperar para verlo. Pero es emocionante.

Por otra parte, también sabemos que Neuralink planea iniciar pruebas clínicas en Estados Unidos durante este mes de octubre, con una nueva tecnología revolucionaria que permite traducir pensamientos humanos a texto.