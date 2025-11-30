Elon Musk reta a unos campeones del mundo para demostrar que su inteligencia artificial puede competir en un videojuego      

Faker acaba de levantar otro trofeo con T1. El equipo surcoreano, seis veces campeón mundial de League of Legends, vive uno de sus momentos más gloriosos tras conquistar los Worlds 2025.

Pero mientras los focos aún iluminan esa victoria, ya se habla de un reto que parece sacado del mejor guion de una película de ciencia ficción: la aparición de un nuevo enemigo final. Esta vez no es un equipo al que estamos acostumbrados, sino una inteligencia artificial.

El reto que une eSports e inteligencia artificial

Elon Musk lanzó la provocación en X, su red social, con una frase que encendió la mecha.

El empresario quería comprobar si su IA, Grok 5, podía vencer al mejor equipo del mundo y aunque mencionó nombres, pero todos entendieron que se refería a T1.

Y ellos, fieles a su carácter competitivo, respondieron con un “estamos listos” acompañado de un GIF de Faker sonriente.

La cita está marcada para 2026 y cuenta incluso con el respaldo de Marc “Tryndamere” Merrill, cofundador de Riot Games.

Para que se entienda, Grok 5 jugará con los cinco campeones a la vez, enfrentándose a los cinco jugadores de T1.

Eso sí, para que el duelo sea justo, Musk ha impuesto limitaciones a la IA: solo podrá ver la pantalla como lo haría una persona con visión normal y no podrá reaccionar más rápido que un humano real.

Ahorrándonos así clics imposibles y reflejos sobrehumanos, para que sea un enfrentamiento en igualdad de condiciones, al menos sobre el papel oficial.

Pero detrás de este reto no está solo el montar un espectáculo, sino que Musk quiere demostrar que su IA puede aprender cualquier título leyendo instrucciones y practicando, como haría un jugador novato.

Aunque la pregunta que debería hacerse el magnate es si escogió el equipo idóneo para esta primera prueba. T1 no es un rival cualquiera: es el equipo que ha marcado una era, liderado por Faker, el mejor jugador de todos los tiempos.

Esta propuesta es la máxima expresión de un choque entre dos mundos: por un lado la máquina que promete dominar cualquier terreno, y por el otro el equipo humano que ha demostrado que la pasión, la intuición y la improvisación siguen siendo insustituibles siempre.

De momento solo queda esperar, aunque ya está en marcha, aun falten meses para verlo llegar.

Y más allá del resultado, lo que se pondrá a prueba no es si la IA es mejor que Faker, sino si la inteligencia artificial puede realmente superar la creatividad y el espíritu de equipo que han convertido a T1 en leyenda.