Encuentran una antigua tablilla en un lenguaje que nadie conoce

A lo largo de la historia, los arqueólogos han encontrado diferentes inscripciones antiguas que desafían nuestra comprensión de la escritura y las formas de comunicarse que se utilizaban en el pasado. Desde tablillas de piedra hasta fragmentos de cerámica, muchos de estos hallazgos presentan signos desconocidos o sistemas de escritura que no se parecen a ningún alfabeto documentado, lo que no solo abre ventanas al mundo cultural y social de civilizaciones antiguas, sino que también plantea preguntas sobre la extensión y la diversidad de las lenguas y alfabetos perdidos.

Recientemente, un estudio publicado en el Journal of Ancient History and Archaeology, y difundido por Popular Mechanics, detalla el descubrimiento de la tablilla de Bashplemi, de apenas 24 por 20 centímetros, que ofrece un vistazo fascinantes a un sistema de escritura hasta ahora desconocido. La tablilla está tallada en basalto vesicular con una precisión increíble y contiene siete filas de signos, 39 de ellos únicos, que escapan de cualquier clasificación con alfabetos conocidos.

De acuerdo con los investigadores, la tablilla podría estar vinculada con los orígenes de la escritura georgiana o incluso con una forma protogeorgiana, aunque los análisis comparativos con más de veinte lenguas antiguas no arrojaron coincidencias concluyentes. Con todo, la investigación destaca que, si bien algunos símbolos recuerdan a escrituras caucásicas antiguas como el mrglovani georgiano o el albanés caucásico, y otros evocan rasgos protokartvelianos y protosinaíticos, la inscripción de Bashplemi no se parece a ningún sistema documentado previamente.

Su contenido seguirá siendo un enigma

Esta tablilla, hallada en el lago Bashplemi, podría representar un alfabeto completamente nuevo, combinado con signos alfabéticos, numéricos e incluso de puntuación, lo que la convierte en un descubrimiento excepcional capaz de replantear la historia lungüística de Georgia y del Cáucaso. Esta zona arqueológica, llena de hallazgos prehistóricos, ya había revelado restos de homínidos de hasta 1,8 millones de años, considerados entre los primeros europeos conocidos.

El estado de conservación de la tablilla permite apreciar una caligrafía regular y meticulosa, indicativa de un autor que dominaba plenamente un método de escritura establecido, y aunque su significado sigue siendo un misterio, los investigadores plantean posibles interpretaciones que van desde ofrendas religiosas hasta registros militares o proyectos arquitectónicos. Sin embargo, de momento, la tablilla se suma al reducido grupo de enigmas epigráficos del mundo antiguo.