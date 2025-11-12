Con esta camper puedes ir al fin del mundo: es una casa con ruedas

Durante los últimos años, las casas rodantes han pasado de ser una alternativa para los viajeros empedernidos a convertirse en todo un fenómeno de estilo de vida, pues lo que antes se asociaba con el turismo nómada o con una aventura de verano, hoy encarna la búsqueda de libertad, flexibilidad y contacto con la naturaleza. Algunos de los factores que han influido en ello son el teletrabajo, la crisis de la vivienda y el deseo de algunos (cada vez más) por salir del estilo de vida urbana.

Este es el mismo caso de la creciente popularidad de las casas prefabricadas, cuyos fundamentos es en esencia el mismo: eficiencia, sostenibilidad y aprovechamiento inteligente del espacio. Incluso Amazon presentó hace poco tiempo su modelo de casa prefabricada, lo que se ha sumado a varias propuestas que buscan ofrecer alternativas más económicas, funcionales e igualmente acogedoras.

En cierto modo, los campers y las viviendas modulares son dos caras de una misma moneda: la del hogar flexible, consicente y que responde a las condiciones de vida actuales. Tal es el caso de la Epicore Action Van, una auténtica máquina de exploración 4x4 que ha sido diseñada para quienes sueñan llegar hasta donde termine el camino.

Esta van está montada sobre un chasis Iveco Daily 4x4 que combina la potencia y resistencia de un vehículo todoterreno con un interior increíblemente habitable y funcional. Además, cuenta con una carrocería monocasco de fibra de vidrio y un techo elevable que le permiten enfrentar condiciones extremas sin restar comodidad.

Funcionalidad y eficiencia energética

El interior de la Epicore Action Van combina confort y funcionalidad en solo 37 m² habitables, aprovechando al máximo cada espacio. Su salón con chimenea, sofás modulables y asientos pivotantes ofrece versatilidad, mientras que la cocina central, equipada con horno, lavavajillas, frigorífico y encimeras de arce, permite incluso cocinar al aire libre gracias a su placa desmontable.

Interior

Cocina extensible

Exterior

Adicionalmente, en la parte trasera, cuenta con un garaje-terraza electrohidráulico soporta hasta 750 kg y puede transformarse en plataforma panorámica con ducha e inodoro retráctil. Finalmente, el diseño se completa con un dormitorio principal espacioso y una planta superior con dos camas individuales, logrando un equilibrio perfecto entre aventura y comodidad.

Exterior con techo extensible

Y por si fuera poco, lleva el concepto de autonomía a otro nivel, puesto que no solo depende del combustible, sino también del sol. Sus cuatro paneles solares de 150 W abastecen una batería auxiliar de 480 Ah conectada a un inversor Victron de 3000 W, que mantiene en funcionamiento la calefacción diésel de doble circuito, la iluminación LED, los puertos USB y AC, el Wi-Fi y un iPad de 10,9 pulgadas que actúa como cerebro digital del vehículo.

Bajo el capó, un motor diésel de 3.0 litros y 180 CV, con transmisión automática de ocho velocidades y diferenciales bloqueables, le otorga la fuerza necesaria para enfrentarse a terrenos extremos con total estabilidad. Pero lo mejor es su espíritu adaptable: la Epicore puede transformarse en cine rodante, taller nómada o estudio de expedición, demostrando que la verdadera libertad empieza cuando tu casa también sabe moverse.

De acuerdo con lo publicado por New Atlas, tiene un precio estimado de 390.000 euros que no pretende competir con las autocaravanas urbanas, sino con el sueño de independencia total. En su lugar, busca representar una filosofía de vida que combina aventura, confort y tecnología en una sola estructura rodante: un refugio móvil para quienes quieren vivir desconectados del mundo, pero sin renunciar a ninguna comodidad esencial.