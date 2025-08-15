Esta casa prefabricada es una auténtica mansión: 100 m2 y completamente autosuficiente

Cada vez estamos más concienciados de que es necesario cuidar el medio ambiente para dejarles un futuro mejor a nuestros hijos y, por esa razón, cada día surgen nuevas empresas que se dedican a fabricar casas prefabricadas que son totalmente autosuficientes.

Una buena prueba de ello es que, si hace unos meses te hablamos de Marrangaroo, una casa prefabricada que solo requiere de energía solar para funcionar, hoy te venimos a presentar 'The Nest' (el nido), una vivienda prefabricada que tiene 100 metros cuadrados y que puede funcionar de manera totalmente independiente de las redes de suministro.

'The Nest', una casa prefabricada grande y respetuosa con el medio ambiente

Como podemos leer en El Confidencial, el estudio de arquitectura de Vancover 'Daria Sheina Studio' ha trabajado conjuntamente con la empresa candadiense de casas prefabricadas, BC Passive House, para construir una vivienda llamada 'The Nest'.

Lo primero que llama la atención de 'The Nest' es su ubicación, ya que está situada en una zona arbolada de Keats Island, una pequeña isla cercana a la que se puede llegar en ferry desde Vancouver. Como explican desde 'Daria Sheina Studio', esta casa prefabricada se levantó en apenas un par de días sin dañar la vegetación de la zona.

Pero su montaje no estuvo exento de dificultades, ya que, al estar rodeada de árboles y no tener acceso por carretera, los montadores se vieron obligados a transportar los módulos de la casa primero en un camión y posteriormente en una embarcación. Por último, una vez en la isla, los montadores utilizaron un helicóptero para colocarla en su sitio pieza a pieza.

En lo que respecta a la casa en sí, 'The Nest' cuenta con un total de 100 metros cuadrados repartidos en dos plantas, apuesta por una fachada de cedro rojo que está pensada para resistir el paso del tiempo y dispone de un interior con un suelo verde que imita el musgo presente en la parte exterior de la vivienda.

En la primera planta de esta casa encontramos el acceso a la vivienda, la cocina, el baño y un salón con grandes ventanales Andrew Latreille

Hablando de su interior, este apuesta por una distribución abierta y práctica con un primer piso donde encontramos el acceso a la casa, la cocina y un salón con ventanales de gran tamaño y una segunda planta con unas vistas espectaculares entre las copas de los árboles donde se ubican los dormitorios.

En su interior, The Nest apuesta por la sostenibilidad con interiores minimalistas que presentan superficies de madera vista y suelos de marmoleum verde que reflejan la belleza natural de la alfombra de musgo del exterior. Las grandes puertas correderas elevables conectan aún más el interior con el paisaje, difuminando la línea entre el interior y el exterior

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos diferenciales de esta casa prefabricada es que totalmente autosuficiente gracias a unos paneles solares que proporcionan energía a toda la vivienda y un sistema de recogida y filtración de lluvia que te asegura toda el agua necesaria que necesitas en tu vida diaria.

Pero eso no es todo, porque 'The Nest' también dispone de un inodoro incinerador que elimina todos los residuos sanitarios sin depender de instalaciones externas.

El domitorio principal de la casa tiene unas vistas impresionantes por encima de los árboles Andrew Latreille

Por último, 'The Nest' incluye un pequeño cobertizo y una "bunkie" o cabaña auxiliar que se integran perfectamente en el entorno igual que la propia casa.

Chadd Andre y Sean Sikorski, los dueños de 'The Nest' definen su nueva casa de la siguiente manera: