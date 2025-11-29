Esta casa prefabricada es increíblemente acogedora: su distribución nos permite tener almacenamiento inteligente en pocos metros cuadrados

En los últimos años, el diseño de vivienda ha avanzado tanto como la tecnología que usamos a diario. Desde casas prefabricadas que se montan en cuestión de horas hasta minicasas con soluciones de almacenamiento inimaginables hace una década, o remolques, la arquitectura compacta vive una auténtica revolución. Y en medio de este auge surge una propuesta que demuestra que reducir metros cuadrados no implica renunciar a comodidad, estilo ni funcionalidad.

La nueva creación de Decathlon Tiny Homes, llamada The New Chapter, es un buen ejemplo de cómo la innovación puede transformar la vida en pequeño formato, pues ha sido pensada para quienes quieren mudarse a una vivienda compacta sin sacrificar el orden ni la sensación de hogar, esta minicasa sobre ruedas destaca por su diseño cálido y por un aprovechamiento del espacio que sorprende a primera vista.

Con 9,75 metros de largo y un ancho superior al habitual en las tiny houses estadounidenses, The New Chapter consigue algo poco común: se siente más espaciosa que otras viviendas móviles de su categoría. Ese “extra” de anchura marca una diferencia enorme en la circulación interior, en la posibilidad de añadir más mobiliario y en la sensación general de amplitud, y aunque esta dimensión implica pedir un permiso especial para remolcarla, también convierte a la minicasa en un espacio mucho más habitable a largo plazo.

Por fuera, presenta un diseño sobrio y moderno: revestimiento gris, tejas sintéticas y una caja de almacenamiento integrada en uno de los extremos, en una estética pensada para encajar tanto en un pequeño terreno rural como en un entorno más urbano, algo que no todas las tiny houses logran.

Espacio reducido, libertad ampliada

Al cruzar la entrada, la zona de estar recibe con un gran mueble multifuncional lleno de estanterías, huecos ocultos y espacio para un televisor. A pesar de su tamaño compacto, aquí cabe perfectamente un sofá y una mesa de centro, creando un rincón acogedor donde descansar o trabajar. La cocina, justo al lado, es una de las mayores sorpresas. Lleva horno y estufa de propano, microondas, fregadero profundo, nevera, congelador y una buena cantidad de armarios.

También incorpora un sistema de climatización mini-split que mantiene la temperatura bajo control en cualquier época del año. El baño es otro punto fuerte de la vivienda, beneficiado por la anchura adicional del modelo. Cuenta con una ducha de tamaño completo, inodoro con cisterna, lavabo con almacenamiento y, nada habitual en una tiny house, una lavadora y secadora apiladas. Frente a la cocina se encuentra el dormitorio principal, ubicado en la planta baja.

Es amplio para su categoría, permite estar de pie sin problema y tiene una plataforma elevada con almacenamiento y espacio para una cama doble. Una escalera con compartimentos integrados conduce al altillo, pensado como sala de ocio o área de almacenamiento adicional. También puede convertirse en habitación de invitados o en un pequeño estudio, adaptándose a las necesidades de cada persona.

Decathlon Tiny Homes ha conseguido que esta estructura compacta funcione como un hogar completo, perfecto para quienes buscan una vida más simple, sostenible y asequible, aunque todavía no se conoce el precio exacto del modelo, el Poseidon, su predecesor, parte de 112.750 dólares estadounidenses. The New Chapter representa esa idea de vivir pequeño para vivir mejor: menos, pero mejor organizado; compacto, pero cómodo; móvil, pero estable.