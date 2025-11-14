Esta es la desconocida empresa que sostiene a Nvidia (y que podría hundirlo todo)

Este martes las acciones de la empresa CoreWeave se han desplomado un 10% en la bolsa después de que la empresa redujera su previsión de ingresos anuales debido a problemas en los centros de datos, pese a la fuerte demanda de sus servicios de inteligencia artificial. Todo ello llegó tras un informe del sitio web de noticias tecnológicas The Verge, el cual denominó a la empresa como "el corazón de la burbuja de IA", poniendo en duda su modelo de negocio y su dependencia de Nvidia.

Los gastos de la compañía se han visto presionados por el creciente aumento de los costes en infraestructura, el alza de los precios de chips de IA y la intensificación de la competencia por la potencia informática, lo que perjudica su rentabilidad. CoreWeave informó que experimentó retrasos con un socio clave de su centro de datos, pero que este accedió a extender su contrato de vinculación, manteniendo intacto el valor del acuerdo.

CoreWeave fue fundada por antiguos operadores de materias primas como empresa minera de Ethereum en Nueva Jersey. Cuando las criptomonedas comenzaron a decaer, la compañía viró hacia el mundo de la IA. Comenzó a emplear las mismas GPU que acumuló para minar Ethereum para poner a andar su propio centro de datos.

Un modelo de negocio innovador dentro del mundo de la IA

Sin embargo, la investigación sugiere que el tremendo éxito que ha logrado la compañía en su escaso tiempo de vida (salió a bolsa en marzo de 2023) podría ser más complejo de lo que podría parecer a simple vista. CoreWeave "no podría existir sin los extraordinarios niveles de inversión financiera de Nvidia", cuestionando la viabilidad de su modelo de negocio.

Según señala The Verge, la gran innovación de CoreWeave reside en su creativa financiación. Recauda grandes sumas de dinero para la construcción de centros de datos repletos de GPU deNvidia para posteriormente alquilar el acceso a estos a grandes empresas de IA, satisfaciendo la insaciable demanda de computación que hay dentro del sector.

Toda la narrativa en torno a CoreWeave es mucho más compleja de lo que puede parecer a simple vista. La narrativa en torno a la empresa es que fabrica herramientas clave para la fiebre del oro de la IA, basada en maniobras financieras complejas y en su singular relación con Nvidia.

Una fuerte caída en bolsa que cuestiona la viabilidad de la empresa

Pese a este innovador modelo, la caída anteriormente comentada podría provocar que la empresa perdiese alrededor de 5.000 millones de dólares de su valor de mercado si este descenso se mantiene. Según Reuters, al menos seis casas de bolsa han reducido su precio objetivo para las acciones tras la publicación de estos resultados.

"Esta es la primera vez que surge este tema en la joven industria de infraestructura de IA y probablemente les recordará a los inversores que estos centros de datos de IA a gran escala no son proyectos de ingeniería fáciles", declararon analistas de Barclays. Por su parte, otro analista de la firma de investigación financiera MoffettNathanson señaló que este escenario parece que empeorará en el futuro, cuando la demanda de estos centros de datos no sea tan extraordinaria.