Esta es una de las mayores obras maestras del cine español de toda la historia con un Eduardo Noriega estelar y ahora está en streaming

Eduardo Noriega, vaya pedazo de actor. Nuestro propio Edward Norton. Carismático, polifacético y con una mirada que ya transmite mucho más allá de lo que las emociones alcanzan a hacerte sentir. Probablemente, en mi humilde opinión, si Javier Bardem se llevó un Oscar... Eduardo Noriega se merecería tres, just saying. Pero hoy no vengo a hablar sobre él como actor, vengo a hablar sobre una de sus mejores películas. Para mí, la mejor película española de todos los tiempos.

Estoy hablando de 'El lobo', una producción llevada a cabo por Filmax, Telecinco y Canal+ que, actualmente, se encuentra disponible en streaming en las plataformas Movistar Plus+ (1 €) y Amazon Prime Video (4,99 €). La película trata sobre ETA, la organización criminal terrorista nacida en el País Vasco, y sobre cómo un agente especial conocido bajo el pseudónimo de "El lobo" logró infiltrarse para desmantelar los altos cargos de su cúpula en la década de los años 70.

Personalmente, es una de las películas españolas que más me atraen. Con ciertos tintes de novela negra, 'El lobo' también se adecúa a todos los públicos con una trama que engancha desde el minuto uno con una intensa escena en la que el personaje principal se ve entre la espada y la pared. Buena narrativa, gran ambientación de la época y unas interpretaciones sencillamente espectaculares —aunque en ocasiones un tanto sobreactuadas por parte de algún miembro del reparto—. Tiene amor, pasión, intensidad y crimen. Es mi recomendación para este fin de semana.

Echa un buen vistazo a el tráiler de 'El lobo' para hacerte a una idea de lo que te espera este fin de semana. Es cierto que se trata de una película un poco antigua, pero lo que funciona lo hace siempre. Es una historia basada en hechos reales, aunque algunos de los nombres de los protagonistas se han cambiado para proteger su identidad y algunas escenas se han exagerado para ofrecer un tono más cineasta. Sin embargo, en esta ocasión, es imposible que la ficción supere a la realidad. Este es el tráiler oficial de 'El lobo'.

'El lobo' plasma a la perfección el temor infundido por los grupos separatistas vascos con una ambientación que te sumerge de lleno en la trama

En la España de los años 70, los servicios de inteligencia de la dictadura franquista buscaban por todos los medios controlar la situación política del gobierno vasco. Mikel Lejarza ("Txema" en la película 'El lobo'), también conocido como "Gorka", se infiltró en ETA como jefe de infraestructuras para brindar pisos francos, escondites y zulos a la organización terrorista , desde los cuales trataban de planificar sus próximos ataques. Mikel vivía en la clandestinidad y no siempre podía recibir el apoyo y la protección de las autoridades, que temían perder su mejor baza para acabar con ETA.

Uno de los aspectos más extraordinarios y el principal gran atractivo, en mi opinión, de 'El lobo' reside en la propia interpretación de su protagonista, Eduardo Noriega; conocido por papeles en otras películas y series como 'Abre los ojos', 'Inés del alma mía', 'No te puedes esconder' o, más recientemente, 'The Walking Dead: Daryl'. Su actuación en 'El lobo' es sensacional. Transmite con mucha fidelidad el temor, la lucha, la furia y la rabia del pueblo vasco ante la organización ETA.

Mikel Lejarza tuvo que someterse a múltiples operaciones de cirugía estética, utilizaba pelucas, barbas falsas, cambió su nombre y "traicionó" a los que probablemente fueron los criminales más peligrosos de España y del sur de Francia en aquella época. ETA puso precio a su cabeza y empapeló las calles de Euskadi con fotografías de su rostro bajo el lema "Se busca". Solo Dios sabe lo que tuvo que pasar ese hombre. No te la puedes perder, te aseguro que te encantará.

Sinopsis

Mikel Lejarza, alias Lobo, fue un agente de los servicios secretos españoles que consiguió infiltrarse en ETA entre 1973 y 1975 y provocó la caída de una cuarta parte de la militancia etarra de la época, unos ciento cincuenta activistas y colaboradores, incluyendo a los miembros más destacados de sus comandos especiales y a la cúpula dirigente del momento.



Conocida como Operación Lobo, su gesta supuso un mazazo a la organización, en un momento en el que sus acciones eran la excusa perfecta para que los sectores más involucionistas del régimen de Franco se decidieran a bloquear el futuro democrático del país. Lobo consiguió frustrar el primer plan de fuga masiva de presos etarras de la cárcel de Segovia y una sangrienta campaña de atentados indiscriminados. La operación constituyó el mayor éxito policial contra ETA hasta la fecha.

Reparto

Este es el elenco principal de actrices y actores de 'El lobo':

Eduardo Noriega

Silvia Abascal

José Coronado

Jorge Sanz

Mélanie Doutey

Patrick Bruel

Podría definirse como un thriller policíaco, pero no esperes muchas escenas de acción ni efectos especiales de vértigo, la verdadera tensión e intensidad de la película se basa en la psique de los protagonistas.