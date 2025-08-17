Esta miniserie se come a 'Gladiator 2' y es perfecta para ver en streaming estas vacaciones

Las series y películas de la antigua Roma van por épocas, y aunque en 2024 Ridley Scott nos hizo ir de nuevo al cine con Gladiator 2, que no estuvo mal, lejos quedan aquellas películas de los 50 y los 60 e incluso esos primeros años del nuevo milenio con Russell Crowe como Máximo Décimo Meridio.

Sin embargo, para quienes buscan revivir la grandeza de aquel imperio con una profundidad que el cine no siempre alcanza, la serieRoma, disponible en HBO Max, es una obra maestra que supera cualquier expectativa y se posiciona como la elección ideal para un maratón estas vacaciones de verano, o en cualquier otra época.

La caída de un imperio

Estrenada entre 2005 y 2007, Roma, creada por John Milius, William J. MacDonald y Bruno Heller, nos sumerge en el siglo I a.C., en el ocaso de la República romana. A través de los soldados Lucius Vorenus (Kevin McKidd) y Titus Pullo (Ray Stevenson), la serie entrelaza sus historias con las de figuras históricas como Julio César, Marco Antonio y Octavio.

A diferencia de Gladiator 2, que apuesta por una narrativa centrada en la acción y la venganza, Roma despliega un tapiz más ambicioso al combinar intrigas políticas, épicas batallas y un retrato crudo de la vida romana, el cual va desde los barrios bajos hasta las villas pertenecientes a la élite.

Otra cosa que distingue a Roma es su capacidad para equilibrar espectáculo con intimidad. La serie no solo ofrece combates viscerales y conspiraciones palaciegas, sino que también profundiza en las relaciones humanas, con personajes como Atia de los Julios (Polly Walker), una astuta manipuladora, o Servilia (Lindsay Duncan), movida por pasión y rencor.

Para que no te falte vía Appia

Rodada en los estudios Cinecittà, su recreación de Roma es visualmente espectacular, con un nivel de detalle que rivaliza con las grandes producciones actuales. Ganadora de cuatro premios Emmy, su calidad técnica y narrativa sigue siendo insuperable.

Con solo dos temporadas y 22 episodios, Roma es perfecta para un maratón veraniego, con capítulos de entre 44 y 65 minutos que enganchan desde el primer minuto, logrando transportarnos a una época de gloria, traiciones y espectáculo como ninguna otra.