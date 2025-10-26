Esta nueva app te muestra viajando por todo el mundo sin levantarte del sofá

El "Fake it until you make it" (fíngelo hasta que lo consigas, en español) ahora también puede aplicarse a las vacaciones de verano. Al menos es lo que promete la app Endless Summer (verano sin fin), que genera imágenes tuyas alrededor del mundo.

El diseñador de Meta, Laurent Del Rey, ha creado una aplicación para que te tomes un desayuno en Santorini (Grecia), visites una tienda vintage en Los Ángeles (Estados Unidos) o salgas a la mejor discoteca de tecno de todo Berlín (Alemania). Todo desde el sofá y gracias a la inteligencia artificial. Nosotros ya la hemos probado, con las primeras cuatro fotos generadas de forma gratuita y las siguientes, de pago. Eso sí, solo está disponible para iPhone, pudiéndola descargar desde la App Store.

Así funciona Endless Summer

Endless Summer funciona la IA, concretamente mediante un modelo de generación de imágenes basado en el algoritmo Gemini Nano-Banana, desarrollado por Google. Este mezcla fotografías reales con entornos completamente sintéticos.

En La Razón ya la hemos probado. Su funcionamiento resulta muy simple: crea imágenes tuyas en distintos sitios mediante un selfie. El resultado es imágenes relativamente convincentes del usuario tomando el sol en Grecia, paseando por Tokio o visitando la tienda más underground de California.

Yo, con pintas de moderno de Malasaña, en una tienda underground de L.A Endless Summer

Al abrir la aplicación solo debes enfocarte con la cámara delantera de tu móvil (la de los selfies) y pulsar el botón inferior, que te muestra si estás enfocado. Tras ello, se generarán imágenes tuyas aleatorias alrededor del planeta. Solo toma tu cara, que es la que pega en distintos modelos, la ropa y el cuerpo las pone la propia plataforma.

Solo tienes que enfocarte para crear las fotos Endless Summer

Las cuatro primeras fotos resultan gratuitas, luego los paquetes son:

30 imágenes por 3,99 euros

150 imágenes por 19,99 euros

300 imágenes por 39,99 euros

"Hice esta pequeña app de fotomatón llamada Endless Summer para cuando te agostas y necesitas manifestar la vida tranquila que te mereces, con fotos falsas de tus vacaciones" declaró en X su creador. También indicó al medio TechCrunch que el verano es su estación favorita, de ahí el nombre.

Post del creador de la aplicación @laurentdelrey

Lo cierto es que Endless Summer es una app con pocas pretensiones y que puede servir como una buena distracción. Sin embargo, pone de manifiesto la necesidad de mostrar que hemos viajado. En una sociedad en la que lo importante no es hacer algo sino exhibir que lo estamos hemos hecho (ejem, que no falten las fotos en el gym), esta app entra como anillo al dedo.