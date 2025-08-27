Esta es la primera marca de móviles en crear un smartphone con batería de 15.000 mAh

Un móvil que aguante varios días sin cargar es un sueño para los usuarios, pero hasta ahora resultaba imposible, al margen de los toscos smartphones rugerizados. No obstante, realme acaba de presentar un prototipo que incorpora una batería de 15.000 mAh, una capacidad años luz por encima de lo habitual en la industria. Mediante ella resulta capaz de usarse por 4 días sin tener que cargarlo, grabar vídeo durante 18 horas seguidas o reproducir vídeo por 53 horas continuas.

No obstante, la propuesta no se limita a la autonomía. La fabricante china también ha creado un sistema de refrigeración con ventilador integrado que busca resolver uno de los grandes problemas de los móviles actuales: el sobrecalentamiento. Este concepto, podría marcar un nuevo enfoque en la gestión térmica de los smartphones, especialmente en escenarios de uso intensivo, como los videojuegos.

realme saca músculo en autonomía y refrigeración

El proyecto se ha presentado oficialmente en el Fan Festival 828 de realme. Allí se mostraron dos propuestas diferentes: un smartphone con la batería de 15.000 mAh y otro con el sistema activo de refrigeración. Aunque ambos parten como prototipos, el anuncio refleja el interés de la compañía por explorar soluciones que rompan con los estándares actuales.

Una batería de 15.000 mAh es casi el triple que una normal realme

En lo que respecta a la autonomía, el salto es notable. Para ponerlo en contexto, la mayoría de móviles se mueven entre los 4.500 y 5.500 mAh, incluso algunas excepciones llegan, o superan, los 6.000 mAh. La apuesta de Realme casi triplica esas cifras, lo que abre la puerta a un uso continuado de varios días con una sola carga.

Luego tenemos móviles rugerizados, que son smartphones con WhatsApp, redes sociales y las clásicas apps (Netflix, X, YouTube, etc.), pero pensados para situaciones de emergencia. Por ello resultan muy toscos y resistentes. Además, pesan mucho —no resulta raro que cuadripliquen el peso de un móvil estándar— e incorporan otras funciones, como proyectores o linternas ultrapotentes. No son smartphones al uso, al menos no para el día a día.

El segundo elemento diferenciador es el ventilador integrado. Este sistema, colocado en el lateral izquierdo, cuenta con una rejilla para expulsar aire y promete reducir la temperatura interna hasta en seis grados. Ello permite mantener un rendimiento más estable en sesiones prolongadas de gaming, grabación de vídeo o multitarea exigente. Aunque ya existen móviles con cámaras de vapor y soluciones líquidas, un ventilador mecánico interior supone un elemento mucho más eficiente.

Con un ventilador, el móvil puede rendir al máximo por más tiempo realme

Por ahora, no hay confirmación de que estos dispositivos lleguen al mercado como productos comerciales. realme utiliza este tipo de proyectos para sacar músculo y tantear el interés del público antes de lanzamientos masivos. Aunque de confirmarse su fabricación a gran escala, se abriría una nueva categoría de móviles con autonomía extrema o refrigeración imbatible.